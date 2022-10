Risultati Euro Poker Million 2022. A Rozvadov è finito il Main Event EPM. La giornata conclusiva aveva 4 italiani in corsa, ma la vittoria è andata al russo Maksim Mutalapov (foto EuroRounders).

Risultati Euro Poker Million 2022: niente da fare per i 4 azzurri

Il Final Day del Main Event Euro Poker Million aveva 24 giocatori in corsa per i quasi 130K di prima moneta. Tra loro 4 italiani, ma il torneo questa volta non si è tinto d’azzurro. Sventola invece la bandiera russa di Maksim Mutalapov che porta a casa €129.650 dopo aver battuto lo svizzero “Nicky” all’heads up finale. Per il runner up ci sono €73.500 di premio.

Capitolo azzurro. Il primo italiano ad uscire è stato Davide Abbate in 14° posizione. Non centra il tavolo finale nemmeno Marco Gioia che chiude al 11° posto. Al tavolo finale ci arriva Alfredo D’aniello che col 7° posto porta a casa €17.600. Alla fine il migliore degli italiani è Mihai Szikveszter che termina la sua corsa al 5° posto per quasi 30K di premio (€29.800 per la precisione).

Risultati Euro Poker Million 2022: Il tavolo finale