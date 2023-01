Poker Live 31 gennaio 2023. Finito il Main Event PCA, alle Bahamas si continua a giocare con lo spettacolare $25.000 Pokerstars Player Championship che vede 10 azzurri passare al day2, con Dario Sammartino (in foto) migliore dei nostri. Intanto al King’s si conclude il Dutch Classic vinto da Kawasaki e sempre da Rozvadov inizia la 50° edizione IPS.

Alle Bahamas si continua a giocare e dopo il verdetto portoghese del main Event PCA, si continua col $25.000 Pokerstars Player Championship. Al momento 1.005 entries, ma i numeri non sono ancora ufficiali visto che le registrazioni tardive rimarranno aperte per i primi 2 livelli di gioco del Day 2 che vede 10 azzurri in corsa.

Il migliore dei nostri è Dario Sammartino che con 239.500 gettoni si mette appena fuori dalla top-10 del chipcount. Molto bene anche Mustapha Kanit con 207K. Dalla Florida (dove ha vinto 2 Side event al Seminoles) è arrivato anche Alessio Isaia che imbusta 159K.

Passano anche Cristian Passarello (92.000), Eugenio Peralta (91.000), Luigi Serricchio (63.500), Luca Venturini (57.000), Giada Fang (52.500) e Renato Minicuci (33.500). Il più corto è Gianluca Speranza che con 14.500 chips dovrà recuperare dal fondo con 10BB visto che si riprenderà col il livello 9: 1.000-1.500 Big Blind Ante 1.500.

Il chipleader assoluto è un certo Chris Moorman, giocatore che non ha bisogno di tante presentazioni e con 356K guarda tutti dall’alto. Tutti tranne Tony Tran che a sua volta imbusta 356K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Chris Moorman United Kingdom 356,000

2 Tony Tran China 356,000

3 Josh Arieh United States 312,500

4 Bastian Hess Germany 295,000

5 Martin Zamani United States 287,000

6 Fernando Pons Garcia Spain 282,500

7 Arlie Shaban Canada 259,000

8 Aaron Olechnowicz Mexico 258,000

9 Eric Afriat Canada 250,500

10 Oskar Prehm Germany 242,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Dario Sammartino 239.500

Mustapha Kanit 207.500

Alessio Isaia 159.500

Cristian Passarello 92.000

Eugenio Peralta 91.000

Luigi Serricchio 63.500

Luca Venturini 57.000

Giada Fang 52.500

Renato Minicuci 33.500

Gianluca Speranza 14.500

Poker Live 31 gennaio 2023: Dutch Classic, vince Kawasaki

Niente da fare per gli azzurri impegnati al €250 Main Event Dutch Classic dal King’s Casino di Rozvadov dove vince il tedesco di origini asiatiche, Kawasaki, che porta a casa €63.900 di primo premio più il ticket da €10.350 per il Main Event WSOPE 2023, così come il secondo, terzo e quarto classificato.

In corsa c’erano due italiani, Luca Beretta ed Emanuele Grande. Grande chiude la sua corsa al 20° posto per €2.418 di premio mentre Beretta arriva al tavolo finale, ma è il primo ad uscire al 9° posto per €4.729.

Italian Poker Sport al via, sempre al King’s

Appena conclusi i campionati olandesi, ecco che il King’s Casino è pronto per ospitare un altra kermesse pokeristica, l’Italian Poker Sport. Si tratta della 50° edizione IPS che per l’occasione garantisce un montepremi da 1 milione di euro a fronte di un buy-in popolare da €380. Attesa una grande ressa con ben 9 flight come day1. I primi 12 classificati porteranno a casa anche il ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.

Al day1A abbiamo 79 entries tra iscritti e re-entry, con il giocatore di casa Nyjo Braun che al momento si prende la testa del chipcount dominando con 1.1 milioni in chips. Pensate che al 2° posto c’è l’israeliano Uri Melzer che con 517K non ha nemmeno la metà delle chips a disposizione di Braun.