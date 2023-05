Poker Live 13 maggio 2023. Anche a Cipro, dove si stanno giocando i ricchi e spettacolari tornei High Roller delle Triton Series, è Jason Koon a comandare. Intanto a Rozvadov si sta giocando lo Swiss Open con 4 italiani che passano al day2.

Poker Live 13 maggio 2023: Jason Koon detta legge a Cipro

A Cipro continuano le Triton Super High Roller Series con la giornata conclusiva del torneo 7-max da 20 mila dollari di buy-in, che riprendeva con 28 players left e un nome altisonante come chipleader, Artur Martirosian. La bolla scoppia dopo 8 eliminazioni, con 20 ITM, e tra loro non mancano grandi nomi come Isaac Haxton, Patrik Antonius e Tom Dwan che però non riescono a raggiungere il tavolo finale.

Un final table che inizia con Stephen Chidwick che guarda tutti dall’alto con 61 big blind da spendere mentre lo short stack è Ian Bradley con 17BB, ma il primo eliminato è Sean Winter, prima accorciato da Taherkhani e poi eliminato dal K-J a fiori di Chidwick, meglio di A-9 di Winter.

Subito dopo tocca però allo short stack a Ian Bradley arrendersi al 7° posto quando perdeva il Coin Flip con Q-J contro 5-5 di Martirosian. In 6° posizione.

Proprio Artur Martirosian chiude al 5° posto. Il russo prima si scontra con un cooler (Q-Q contro K-K di Koon), poi viene eliminato sempre da Koon. Per Martirosianc’è un premio da $154,400.

Niente da fare anche per Adrian Mateos che chiude 5° per $197,300. Lo spagnolo resiste da corto prima di mandare la vasca forzatamente con Q-6 a cuori e trovando un doppio call da Taherkhani e Barsegian con A-7 e A-6 che non gli lasciano scampo.

Ai piedi del podio un altro russo, Eduard Barsegian che non vince il lancio della moneta con J-J contro A-Q di Taherkani.

Si rimane in tre con Stephen Chidwick che viene eliminato da un uno-due veloce di Koons che inizia così il testa a testa finale in vantaggio 3:1 nel rapporto delle chips con il suo avversario Taherkani.

L’heads up dura poco e Kanan Taherkhani si arrende a uno dei torneisti più vincenti e forti al mondo, Jason Koon. Per il turco c’è comunque un bel premio da $451,200 mentre Jason Koon incassa altri $663,000 e mette in bacheca un altro titolo importante.

FINAL TABLE

1 – Jason Koon, USA – $663,000

2 – Kanan Taherkhani, Turkey – $451,200

3 – Stephen Chidwick, UK – $298,000

4 – Eduard Barsegian, Russia – $245,500

5 – Adrian Mateos, Spain – $197,300

6 – Artur Martirosian, Russia – $154,400

7 – Ian Bradley, UK – $115,900

8 – Sean Winter, USA – $85,500

Swiss Open, a Rozvadov sono in corsa 4 italiani

Al King’s Casino di Rozvadov si gioca il €500 Swiss Poker Open che ha giocato i primi 4 flight iniziali. Da questi day1 sono passati anche quattro italiani verso il day2.

Dal day1B passa Biagio De Frino, tra gli 8 players left sui 52 iscritti. Il day1D è la giornata più importante con 131 iscritti (+23 re-entries) e in 19 sono passati. 3 gli azzurri, capitanati da Roberto Antonio Palmieri, il 2° migliore della giornata. Passano anche Alessandro Bianco e Francesco Zarra, il più corto dei nostri.

Oggi sono in programma gli ultimi flight iniziali e da domenica si inizia a fare sul serio col day2. Lunedì il final day e sapremo chi avrà vinto l’Open svizzero. Seguite gli aggiornamenti su PIW.