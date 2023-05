Poker Live 18 maggio 2023. Michael Soyza vince l’evento da $75K delle Triton Series e oggi a Cipro inizia il torneo da 200K di buy-in. Al Belgian Poker Challenge ci sono 13 italiani al day2, e altri 5 sono in corsa al The Festival Series Malta.

Triton Series Cipro: Michael Soyza batte Badziakouski e Addamo

Continuano gli spettacolari eventi High Roller delle Triton Series a Cipro, e nella giornata di ieri si è completato il torneo da $75.000 di buy-in (oggi inizia l’impressionante Coin Rivet Invitational da 200.000 dollari di Buy-in). La vittoria è andata a Michael Soyza che ha avuto la meglio su un Field da 82 giocatori tra iscrizioni (55) e re-entry (32), per un prizepool complessivo da 6.52 milioni di dollari.

Abbiamo detto di Soyza migliore del torneo, una vittoria che vale $1,735,000 per il malese che nel rush finale ha la meglio su Mikita Badziakouski, runner up per $1.200.000. Completa il podio uno specialista degli High Roller che però non vedevamo da un pò ai tavoli, parliamo di Michael Addamo. L’australiano è 3° per $796.000.

FINAL TABLE TRITON HRS $75K

1-Michael Soyza $1.735.000

2-Mikita Badziakouski $1.200.000

3-Michael Addamo $796.000

4-Dan Smith $623.000

5-Viacheslav Buldygin $502.500

6-Matthias Eibinger $391.500

7-Dyland Linde $310.000

8-Artur Martirosian $241.500

Poker Live 18 maggio 2023: Belgian Poker Challenge

In corso il Belgian Poker Challenge Main Event di Namur che ha richiamato la bellezza di 1.299 entries negli 8 flight iniziali che si sono conclusi. Oggi spazio al day2 che riprenderà con 483 players left e al comando c’è il giocatore di casa, Bartjan Van Heugten, davanti alla coppia olandese formata da Tobias Peters e Javey Timmer.

TOP-10 CHIPCOUNT BELGIAN POKER CHALLENGE

Bartjan Van Heugten Belgium 489000

Tobias Peters Netherlands 482500

Javey Timmer Netherlands 442000

Robert Auer Luxembourg 436000

Amar Harrouch France 412000

Gaetano Moreci Belgium 397500

Kristof Verhoeven Belgium 376500

Bram Kuppens Belgium 366000

Jean Gessis Belgium 352000

Nicolas Ballant Belgium 343000

Ci sono anche 13 italiani in corsa, guidati da Francesco Lauria, migliore dei nostri con 305K, e seguito dai due Cammarata, Gianluca con 275K e Daniele con 136k.

CHIPCOUNT AZZURRO

Francesco Lauria Italy 305000

Gianluca Cammarata Italy 275500

Daniele Cammarata Italy 136000

Antonio Lancellotta Italy 130000

Paolo Calculli Italy 124500

Davide Cigliano Italy 112000

Rosario Agosta Italy 110500

Sandro Hauser Italy 100000

Salvatore Allatta Italy 81000

Angelo Albanese Italy 80500

Maradona Abaz Italy 55000

Alessandro Orsi Smittarello Italy 39000

Andrea Cardinali Italy 18500

Poker Live 18 maggio 2023: The Festival Series Malta

Al Casino Portomaso si sta giocando anche il The Festival Series in Malta. Come si legge su GiocoNews.it, al day1A del Main Event ci sono stati 84 entries con 22 players left a fine giornata, e con Beka Kopaleishvili chipleader. Nessun azzurro ha passato il taglio.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

#1 KOPALEISHVILI BEKA 253.500

#2 LINDQWIST ERIK LARS ALLAN 177.000

#3 POLDEN RUNE 171.500

#4 HAAVISTE ANNIKA 167.500

#5 KOBESHAVIDZE IRAKLI 167.000

#6 RIBATALLADA RUIZ JORDI 164.000

#7 HOLMSTEN ANDREAS ERIK 160.500

#8 ANDERSSON ERIC JOHAN 145.500

#9 MIKHANASHVILI DAVIT 132.500

#10 MAGRADZE AVTANDILI 112.500

Al day1B si è saliti a 101 entries e al termine della giornata sono passati in 33. Qui abbiamo in corsa 5 azzurri, il migliore dei quali è Michael Ibba con 173.000 chips, ma ci sono anche Luca Delfino (104.500), Domenico Gala (69.000), Dario Marinelli (59.500) e Cristiano Blanco (43.500). Il chip leader è Addam Briggs, l’inglese ha chiuso la giornata imbustando 329.500 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

#1 BRIGGS ADDAM SCOTT 329.500

#2 REIGASS GATIS 241.500

#3 OLSSON RICKARD MATTIAS 236.000

#4 IBBA MICHAEL 173.000

#5 CUTI ALFREDO 143.000

#6 HIETALA TEEMU EEMIL 137.500

#7 EVANS MARIA 130.500

#8 JAHN TERJE K. KLOKKERNES 119.000

#9 DESMOND CORY DEAN 112.500

#10 CAPELLEN ARNOUD T 108.500