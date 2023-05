Poker Live 19 maggio 2023. Solito spettacolo a Cipro col torneo da $200K di buy-in delle Triton Series, e solito chipleader, Santhosh Suvarna (in foto by triton-series.com). 4 italiani avanzano Belgian Poker Challenge e altri 5 azzurri si qualificano dal day1C del The Festival Malta.

Spettacolo a Cipro col $200K

Apriamo con le Triton Series Cipro e lo spettacolare torneo $200.000 Luxon Invitational con 70 iscritti e 55 che passano alla seconda giornata, con le registrazioni tardive che rimangono aperte, quindi non sappiamo ancora i numeri ufficiali di Prize pool e payout di questo troncone.

Sappiamo però che ci sono ovviamente tanti campioni in gioco, e ancora una volta la giornata chiude con Santhosh Suvarna chipleader a 844K, davanti a Philip Sternheimer. In top-10 troviamo anche Isaac Haxton con 618K. Posizioni di vertice anche per Artur Martirosian, Jose Barbero e Mikita Badziakouski.

Passano da più corti anche Patrik Antonius (379.500), Fedor Holz (336.500), Jason Koon (330.000), Sergio Aido (307.000), Justin Bonomo (212.000) e Adrian Mateos (88.500).

Poker Live 19 maggio 2023: Belgian Poker Challenge

A Namur si è conclusa la 2° giornata di gioco del Main Event, il €1.100 Pokerstars Belgian Poker Challenge che ha visto 1.332 entries per un montepremi di 1.277.388 euro, 199 ITM (premio minimo di €1.645) e prima moneta da €206.000.

Il day2 riprendeva con 13 italiani, ma screma molto il Field lasciando solo 198 players left, tutti a premio, e tra loro resistono 4 italiani guidati da Rosario Agosto che però è lontano dalla top-10 e dalle posizioni di vertice, specialmente dal chipleader di casa, Bartjan Van Heugten, che ha imbustato più di 1.3 milioni in gettoni rispetto ai 616K di Agosto.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY 2 BPC

Bartjan Van Heugten Belgium 1311000

Omar Lakhdari France 1150000

Ercan Atmaca Netherlands 1028000

Tal Ohana Israel 944000

Cornelis Van Gent Netherlands 909000

Jhonn Lienard Belgium 896000

Tawfik Samih Belgium 887000

Jonas Viaene Belgium 863000

Quentin Crutel France 862000

Donato Sparavilla France 795000

CHIPCOUNT AZZURRO

Rosario Agosta Italy 616000

Paolo Calculli Italy 599000

Salvatore Allatta Italy 355000

Antonio Lancellotta Italy 284000

Poker Live 19 maggio 2023: The Festival Series Malta

Al Casino Portomaso continua il The Festival Series in Malta con il day1C che è andato in archivio con 149 entries che portano il montepremi a €163.200, ma sono attesi gli ultimi 2 flight, con numeri destinati a salire, inoltre lo schedule dell’evento sta facendo divertire con le tante varianti, anche l’H.O.R.S.E che nella giornata di ieri ha totalizzato 69 entries, come si legge su GiocoNews.

Dalla giornata di ieri passano al day2 altri 5 italiani: Alessandro D’Amore (qualificato online su Planetwin365) è il migliore con 106.000 chips, seguito da Giulio Spampinato (85.962), poi arrivano Angelo Patane (79.000), Stefano Crepaldi (58.000) e Domenico Tortomasi (52.500). Il chipleader è il tedesco Heinrich Brimmers che chiude con 218.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C THE FESTIVAL MALTA

#1 BRIMMERS GERHARD HEINRICH 218.000

#2 MICALLEF MATTHEW 192.500

#3 SCALISE FRANCO 175.000

#4 RAD MILAD 161.500

#5 BALDANZA THEO 159.500

#6 VERTEFEUILLE IAN MATTHEW 151.000

#7 WINTERSTEIN KRISTOFFER 139.500

#8 KULL KENNETH 133.000

#9 SKINNAR MARCUS LEONARD 132.500

#10 GAASSAND PER HELGE 122.000