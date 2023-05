Poker Live 25 maggio 2023. Tanto di cui parlare anche oggi, da Rozvadov dove si è appena concluso il German Championship of Poker ed è iniziato lo Stark Bay con un ottimo Marco di Persio (in foto by King’s Resort). A Nova Gorica continuano i Campionati Italiani ISOP con Paolo Mercuri che vince nel 6-max mentre alle Triton Series di Cipro è Richard Yong a primeggiare nello short-deck.

Poker Live 25 maggio 2023: super Di Persio al King’s

Al King’s Resort di Rozvadov si è appena concluso il German Championship of Poker vinto dal francese Riadh Ben Farhat che ha portato a casa una prima moneta da 93.150 euro. Da segnalare l’ennesimo final table dell’immancabile Michal Mrakes. Il giocatore ceco chiude al 7° posto, ma sono da segnalare anche buone prestazioni azzurre. Il migliore dei nostri è stato Alessandro Pagliuso che si è piazzato 11° per 7.230 euro. A premio anche Christian Bertu al 19° posto per 4.460 euro.

Ora i riflettori si accendono su un format storico del poker live italiano, lo Shark Bay che ha in programma il €290 Main Event che mette sul piatto un montepremi garantito di 500.000 euro, compresi 6 ticket da 10.350 euro l’uno per il Main Event WSOPE 2023. Il torneo è iniziato con 67 entries al day1A, e tra loro c’è un super Marco Di Persio che si conferma al top nei tornei live al King’s, chiudendo al 2° posto nel chipcount, dietro al solo Zurek4life, nickname di un giocatore tedesco, e si preannuncia quasi una sfida Italia-Germania vista la scia dei tornei di poker tedeschi appena giocati qui, e visto che in generale al King’s arrivano sempre tanti giocatori dalla Germania.

Campionati ISOP: Mercuri batte Donnini al 6-Max

Al Perla di Nova Gorica continuano i Campionati Italiani ISOP e nella giornata di ieri si è concluso il torneo 6-Max che ha visto 58 iscritti. Ion 12 riprendevano la corsa al final day con Paolo Mercuri che da chipleader non ha mai mollato la presa e ha portato a casa il titolo di campione shorthanded, 5.000 euro di premio, e il ticket da 990€ per il Main Event al via nel fine settimana.

L’ultimo a mollare è stato Danilo Donnini, giocatore che alle ISOP vanta già diversi successi, ma questa volta vede scappare l’occasione di portare a casa un altro braccialetto. Porta però a casa 4K di premio e anche per lui c’è il ticket per il Main Event.

FINAL TABLE ISOP 6-MAX

1° Mercuri Paolo €5.000 + ticket Main €990

2° Donnini Danilo €4.000 + ticket Main €990

3° Mattera Mirco €3.000

4° Marchioro Davide €2.000

5° Daffini Davide €1.400

6° Buzzanca Enrico €1.000

7° Ferrari Manuel €829

Poker Live 25 maggio 2023: Richard Yong vince lo short dock

Le Triton Series di Cipro continuano a regalare spettacolo. Nella giornata di ieri però non arriva il back to back vincente di Mike Watson che il giorno prima aveva vinto il PLO e si era piazzato chipleader anche a questo $25.000 Short Deck Ante Only. Il fenomeno canadese è il primo ad uscire al final table da 6 giocatori.

La vittoria da $323,000 va al giocatore malese Richard Yong, bravo a superare quel volpone di Chris Brewer all’head up finale. Completa il podio un altro malese, Anson Ewe, che si lascia alle spalle l’inglese Stephen Chidwick, spesso presente ai tavoli finali di questa kermesse di tornei High Roller.

FINAL TABLE SHORT-DECK

1 – Richard Yong, Malaysia – $323,000

2 – Chris Brewer, USA – $222,000

3 – Anson Ewe, Malaysia – $143,000

4 – Stephen Chidwick, UK – $110,000

5 – Mikita Badziakouski, Belarus – $85,500

6 – Mike Watson, Canada – $66,500