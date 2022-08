EPT Barcellona 2022: Kanit out nel Final Day, il Mistery Bounty lo vince Benitez

EPT Barcellona 2022 – Niente da fare per il nostro Mustapha Kanit. Il Mistery Bounty No Limit Hold’em, da 10.200 euro di buy in, è andato all’uruguaiano Francisco Benitez che ha battutto in heads up l’ucraino Igor Yaroshevskyy.

EPT Barcellona 2022, Mistery Bounty: Musta bustato 2 volte

Partiamo dal ‘Mustacchione’ nazionale che purtroppo si è ritrovato out, praticamente ad inizio Final Day. Il fuoriclasse azzurro, che ricordiamo vanta vincite in carriera per oltre 11 milioni di euro, è stato bustato 2 volte: la prima durante il 10° livello di gioco, l’ultimo in cui era possibile riacquistare il buy in, la seconda qualche livello dopo.

Ed è andata male anche ad Enrico Coppola, che si era iscritto direttamente nel Final Day e che ha chiuso al 51esimo posto.

Mistery Bounty a Francisco Benitez, runner up Igor Yaroshevskyy

Alla fine il Mistery Bounty (91 le entries totali per un prize pool da 882.700 euro), dell’European Poker Tour di Barcellona, se lo è preso Francisco Benitez.

Il player uruguaiano l’ha spuntata allo sprint sul campione ucraino Igor Yaroshevskyy, runner up per 73.610 euro, e si è così portato a casa gli oltre 114.000 euro del bottino più la taglia random da 50.000 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1. Francisco Benitez – €114.080

2. Igor Yaroshevskyy – €73.610

3. Anton Suarez – €52.560

4. Joris Ruijs – €40.440

5. Bruno Volkmann – €32.340

6. Arthur Conan – €25.880

7. Yazan Mdanat – €20.700

8. Igor Pihela – €16.560

9. Gabriel Moura – €13.250

10. Dimitar Danchev – €10.590

11. Daewoong Song – €10.590

12. Ramiro Petrone – €8.550

13. Jean Noel Thorel – €8.550

Ecco, invece, il numero di taglie, con il relativo valore, assegnate a sorpresa nel Final Day:

€100.000 (1)

€50.000 (1)

€25.000 (2)

€20.000 (3)

€15.000 (2)

€10.000 (3)

€5.000 (27)

