EPT Barcellona 2022: super Valduga all’Estrellas, al vincitore andranno 600.000 euro

EPT Barcellona 2022 – C’è ancora un azzurro in corsa all’Estrellas Poker Tour Main Event. Manuel Valduga è, infatti, tra i 35 player rimasti a contendersi i 600.000 euro del bottino.

EPT Barcellona 2022, 35 left all’Estrellas Poker Tour Main Event. C’è Manuel Valduga!

Aggiornamento Estrellas Poker Tour Main Event (6.313 entries per oltre 6 milioni di euro in prize pool) – Sono 35 i giocatori, quando si è appena entrato nel 31esimo livello, rimasti in corsa per la vittoria finale e quindi per i 600.000 euro del primo premio.

Tra questi c’è anche l’azzurro Manuel Valduga che al momento è ben piazzato nel count, è 4°, con quasi 9,6 milioni di chips.

Niente da fare invece per gli altri 4 italiani che si erano qualificati per il Day3. Alessio Ianniciello (€12.110), Riccardo Fabbri (€12.110), Michele Guerrini (€12.110) e Maurizio Maiorano (€9.110) sono tutti purtroppo stati elimanti durante la fase più calda della giornata.

Il chipleader è Mathias Siljander

Intanto è volato in vetta Mathias Siljander. Il finlandese, di Helsinki, sta giocando alla grandissima ed ha appena sfondato il muro dei 17 milioni in chips.

Seguono, nell’ordine, il tedesco Bjorn Bruns con 12.525.000, il canadese Ahmad Rehaime con 12.100.000 ed, appunto, il nostro Valduga.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten:

1. Mathias Siljander – 17.000.000

2. Bjorn Bruns – 12.525.000

3. Ahmad Rehaime – 12.100.000

4. Manuel Valduga – 9.600.000

5. Rick van Bruggen – 9.500.000

6. Andrew Wilson – 9.200.000

7. Rafael Navas – 8.310.000

8. Renat Bohdanov – 8.250.000

9. Simon Bouaksa – 8.200.000

10. Jorge Diego Garcia – 7.700.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’European Poker Tour di Barcellona.