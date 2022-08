EPT Barcellona: Martirosian shotta il €25.000 Single-Day, Burns comanda nel €50.000

EPT Barcellona 2022 – L’ha vinto il russo Artur Martirosian l’evento €25.000 Single-Day High Roller dell’European Poker Tour. Intanto è startato anche il €50.000 Single-Day High Roller, ecco come sta andando…

EPT Barcellona 2022, è di Martirosian il primo €25.000 Single-Day

Partiamo dal torneone già concluso: il primo Single-Day High Roller da 25.000 euro di buy in (80 le entries per quasi 2 milioni di dollari in prize pool).

Al termine di un heads up velocissimo, durato meno di un livello di gioco, l’ha spuntata lo scatenato Artur Martirosian (Foto Copertina) che si è cosi portato a casa gli oltre 540.000 euro del bottino.

Il russo ha costretto al secondo posto il businessman malese Paul Phua, andato comunque in the money per 349.010 euro. Sul podio, per 249.320 euro, è finito anche il poker pro australiano Michael Addamo mentre ha chiuso quarto, per 191.790 euro, l’uruguaiano, vincitore del Mistery Bounty e del No Limit Hold’em da 25.000 euro, Francisco Benitez.

Ecco, nel dettaglio, il pay out dell’ultimo tavolo:

1. Artur Martirosian – €540.099

2. Paul Phua – €349.010

3. Michael Addamo – €249.320

4. Francisco Benitez – €191.790

5. Laszlo Bujtas – €147.520

6. Steve O’Dwyer – €117.260

7. Mikita Badziakouski – €93.830

8. Imad Derwiche – €75.010

9. Aleksejs Ponakovs – €60.030

Partito il €50.000 Single-Day High Roller…

Intanto l’EPT di Barcellona va avanti e si sta già giocando anche il Single-Day High Roller da ben 50.000 euro di buy in (45 le entries al momento).

Quando si è appena entrato nel 10° livello c’è in testa il 2 volte braccialettato Kahle Burns. L’australiano di Melbourne, che in carriera vanta vincite per più di 10 milioni di euro, precede, nell’ordine, Michael Soyza e Dan Smith.

Questi i migliori al momento:

1. Kahle Burns – 500.000

2. Michael Soyza – 435.000

3. Dan Smith – 370.000

4. Juan Pardo – 250.000

5. Pascal Lefrancois – 220.000

6. Daniel Dvoress – 220.000

7. Laszlo Bujtas – 215.000

8. Christoph Vogelsang – 200.000

9. Michael Addamo – 195.000

10. David Yan – 160.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell'European Poker Tour di Barcellona.