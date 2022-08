EPT Barcellona, €25.000 NL Hold’em: Seidel chiude 6°, back to back per Benitez

EPT Barcellona 2022 – Altro super colpo per Francisco ‘Tomatee’ Benitez. L’uruguaiano, che appena qualche giorno fa aveva vinto il Mistery Bounty, si è concesso il clamoroso “bis” nel No Limit Hold’em da 25.000 euro di buy in.

EPT Barcellona 2022: Benitez da urlo, suo anche il €25.000 NL Hold’em

Francisco Benitez è inarrestabile! Il già vincitore del Mistery Bounty No Limit Hold’em, da 10.200 euro di buy in, si è preso, infatti, anche il primo dei No Limit Hold’em da 25.000 euro di buy in (50 le entries per 1.200.500 euro in prize pool).

Il pro uruguaiano, di Montevideo, ha stavolta superato in heads il compagno di deal, l’argentino Ramiro Petrone, secondo per poco più di 300.000 euro, e si è così portato a casa altri 341.565 euro.

Sul podio, ma senza accordo, è finito anche il businessman malese Paul Phua, terzo per 174.070 euro, mentre si è arreso quando erano 6 left il chipleader del Day1 Erik ‘Sly’ Seidel, andato comunque a premio per 81.030 euro.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1. Francisco Benitez – €341.565*

2. Ramiro Petrone – €306.705*

3. Paul Phua – €174.070

4. Artur Martirosian – €132.060

5. Pedro Garagnani – €102.040

6. Erik Seidel – €81.030

7. Timothy Adams – €63.030

*Heads Up ICM Deal.

Oggi si gioca il €25.000 Single-Day High Roller

Intanto è tutto pronto per il primo dei Single-Day High Roller, da 25.000 euro di buy in, che partirà oggi alle ore 12:30. Ma non solo, visto che in programma ci sono pure il Senior’s (50 Years or Older) da 1.100 euro di buy in (ore 13:00) e l’Hyper Turbo Knockout Freezeout da 2.100 euro di buy in (ore 22:00).

