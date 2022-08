EPT Barcellona, il €100.000 Super High Roller lo (ri)vince Mikita Badziakouski

EPT Barcellona – Il €100.000 Super High Roller l’ha vinto Mikita Badziakouski, già andato a segno nel 2018. Michael Addamo si è invece preso il secondo €50.000 Single Day High Roller.

EPT Barcellona, €100.000 Super High Roller: Badziakouski si concede il “Bis”, runner up Seidel

Niente da fare per Erik ‘Sly’ Seidel. Alla fine il Super High Roller, da ben 100.000 euro di buy in (68 le entries totali per oltre 6,5 milioni di euro in prize pool), è andato, per la seconda volta negli ultimi 5 anni, a Mikita Badziakouski.

Il fuoriclasse bielorusso, che aveva vinto questo evento nell’agosto del 2018, ha battuto in heads up proprio il veterano degli States, che era chipleader quando si era 3 left, e si è così portato a casa i quasi 2 milioni del bottino. Per ‘Sly’ è invece arrivato un secondo posto comunque ottimo da 1.286.490 euro.

Sul podio è salito pure Kevin Paque, terzo per 913.730 euro.

Questo il pay out ufficiale del €100.000 Super High Roller:

1. Mikita Badziakouski – €1.979.220

2. Erik Seidel – €1.286.490

3. Kevin Paque – €913.730

4. Ben Heath – €702.620

5. Timothy Adams – €540.980

6. Teun Mulder – €415.630

7. Mike Watson – €319.970

8. Nick Petrangelo – €247.400

9. David Peters – €191.320

Michael Addamo firma il €50.000 Single Day High Roller II

E la nottata di ieri è stata contrassegnata anche dal trionfo di Michael Addamo nel secondo dei Single Day High Roller da 50.000 euro di buy in (62 entries per più di 3 milioni di euro in prize pool).

L’australiano si è librato al Final Table di rivali del calibro di David Yan, Aleksejs Ponakovs, Mikalai Vaskaboinikau, Adrian Mateos, Dan Smith, Sam Greenwood e Michael Soyza, e si aggiudicato i 917.330 euro della prima moneta.

Ecco, nel dettaglio, il pay out dell’ultimo tavolo:

1. Michael Addamo – €917.330

2. David Yan – €601.520

3. Aleksejs Ponakovs – €601.520

4. Mikalai Vaskaboinikau – €436.100

5. Adrian Mateos – €255.650

6. Dan Smith – €195.500

7. Sam Greenwood – €150.380

8. Michael Soyza – €120.300

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.