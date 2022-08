EPT Barcellona: Sammartino sfiora il podio nel Single Day High Roller II

EPT Barcellona – Un sempre grande Dario Sammartino ha chiuso quarto nel secondo dei Single-Day High Roller da 25.000 euro di buy in.

EPT Barcellona, Sammartino ottimo nel €25.000 Single Day High Roller vinto da Maue

Che peccato! Il nostro Dario Sammartino (Foto Copertina) ha sfiorato l’ennesima impresa nel secondo dei Single-Day High Roller da 25.000 euro di buy in (102 le entries per un montepremi totale da 10,2 milioni di euro) dell’European Poker Tour di Barcellona 2022.

Il fuoriclasse napoletano è arrivato fino ad un passo dal podio, centrando un 4° posto comunque super per un premio da più di 230.000 euro.

Alla fine l’evento l’ha vinto Leonard Maue (Foto Sotto) che si è così messo in tasca i 653.160 euro del bottino. Il tedesco l’ha spuntata in heads up sull’uruguaiano, di Montevideo, Francisco Benitez. Terzo posto per il francese Imad Derwiche.

Questo il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. Leonard Maue – €653.160

2. Francisco Benitez – €421.480

3. Imad Derwiche – €300.980

4. Dario Sammartino – €231.550

5. Yasuhiro Waki – €185.190

6. Aleksejs Ponakovs – €148.170

7. Mitchell Halverson – €118.530

8. Dzhavad Abdolvand – €94.830

9. Patrik Antonius – €75.850

Lazzaretto 23esimo nel Mistery Bounty. In 5 si giocano la picca!

Intanto arrivano brutte notizie dal Mistery Bounty da 3.000 euro di buy in e da quasi 2 milioni di euro in prize pool (1.132 le entries). L’ultimo azzurro, il buon Filippo Lazzaretto, è stato infatti elinato in 23esima posizione con un premio da poco più di 10.000 euro.

Al momento, quando si sta giocando il 34esimo livello, sono soltanto 5 i “superstiti”: Paulo Roberto Brombim, leader del torneo con quasi 10 milioni di chips, Anthony Miles con 9.275.000, Johannes van Bemmel con 6.925.000, Elias Neto con 4.275.000 e Felipe Germano, ultimo con 3.525.000.

Questo il pay out per i 5 left:

1. €326.792

2. €204.120

3. €145.800

4. €112.160

5. €86.270

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.