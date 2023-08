EPT Barcellona 2023 Day2. Finito il Day2 del €5.300 Main Event che scoppia la bolla e a premio arrivano 26 azzurri con Claudio Di Giacomo il migliore dei nostri. Nei Side event 9 italiani passano al 2nd chance mentre Sergio Benso si gioca la picca al PLO Hi-Lo, cercando di seguire le tracce di Stefano Puccilli che il giorno prima trionfava nel PLO.

EPT Barcellona 2023 Day2: niente record per il Main Event

Non va il record di iscritti al €5.300 Main Event EPT Barcellona (2.120, rispetto ai 2.294 ingressi dell’edizione 2022) che chiude il day2 mandando 303 giocatori a premio per spartirsi il montepremi da 10.282.000 euro per un minimo di €8.850 e una prima moneta da €1.488.000. Arriva al final table assicura una vincita di almeno €137.700.

L’uomo bolla è stato Juan Maceiras mentre il day3 riprenderà col russo Eduard Barsegian al comando del chipcount, seguito a stretto giro dal greco Ioannis Zachmanidis e poi arriva il francese Antoine Labat.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2

1 Eduard Barsegian Russia 835,000

2 Ioannis Zachmanidis Greece 802,000

3 Antoine Labat France 731,000

4 Petr Svoboda Czech Republic 724,000

5 Ezequiel Waigel Argentina 703,000

6 Jack Hardcastle United Kingdom 676,000

7 Claudio Di Giacomo Italy 657,000

8 Carl Shaw United Kingdom 577,000

9 Walid Salamoun Marwan USA 565,000

10 Daniyar Aubakirov Kazakhstan 558,000

EPT Barcellona 2023 Day2: Di Giacomo migliore dei 26 azzurri a premio

26 italiani a premio che ritroveremo in corsa anche al day 3 (che potrete seguire QUI in diretta streaming), e senza dubbio è ancora una volta Claudio Di Giacomo il migliore dei nostri, visto che con 675.000 pezzi si accomoda al 7° posto del chipcount totale, con 164 big blinds da gestire.

Messi bene altri azzurri come Aristidis Theodoridis (477.000), Alex Alman (457.000) e Alessio Di Cesare (450.000 chips). Più indietro troviamo altri nomi importanti del poker azzurro come: Michael Uguccioni (382.000), Andrea Dato (329.000), Gianluca Speranza (323.000), Candido Cappiello (211.000) e Alessandro Pichierri (201.000).

CHIPCOUNT AZZURRO

7 CLAUDIO DI GIACOMO 657.000

23 ARIS THEODORIDIS 477.000

31 ALEXANDRU ALMAN 450.000

39 ALESSIO DI CESARE 428.000

52 MICHAEL UGUCCIONI 382.000

54 UMBERTO RUGGERI 372.000

56 LUCA BARTOLACCI 370.000

64 AGOSTINO ASCONE 337.000

69 IOMUT JOSANU 332.000

70 ANDREA DATO 329.000

72 GIANLUCA SPERANZA 323.000

79 ALFONSO SIMONE 300.000

120 CANDIDO CAPPIELLO 211.000

125 ALESSANDRO PICHIERRI 201.000

135 ALAN FERRARO 184.000

151 FILIPPO LAZZARETTO 156.000

153 UMBERTO ZAFFAGNINI 154.000

219 FILIPPO RAGONE 88.000

249 MATTEO FERRARA 69.000

251 EROS CALDERONE 68.000

258 MAURIZIO ESPOSITO 62.000

269 GIANFRANCO DEL RE 50.000

272 NICOLA BORDIGNON 46.000

273 GIANLUCA GRIMALDI 45.000

281 GUIDO PIERACCINI 40.000

293 GIANAS REGE 25.000

Gli altri tornei a Barcellona

Non solo Main Event, ma anche side come il €2.700 2nd Chance che sfiora gli 800 iscritti nei due flight iniziali, e al day2 tutti i giocatori sono a premio. Tra loro 9 azzurri con Antonio Buonanno (588.000), Piero Alioto (397.000) e Marcello Miniucchi (374.000) i migliori dei nostri. Passano anche Alessio Isaia (305.000), Michele Perego (296.000), Tommaso Briotti (105.000), Tiziano Di Romualdo (76.000) e Davide Marchi (61.000) mentre il detentore del titolo al Main Event, che non è riuscito a bissare, Giuliano Bendinelli, è ultimo tra i 78 players left con 33.000, e sarà chiamato ad una grande rimonta.

Si è giocato anche il day1 del €1.100 Pot Limit Omaha Hi/Lo con singolo re-entry che ha visto la partecipazione di 162 giocatori. In 19 passano al day2 con Andreas Frohli chipleader ma occhio al nostre Sergio Benso. Il genovese lo incalza al 2° posto del chipcount con 800K e per gli azzurri passa anche Alessandro Nocerino, ma più corto con 120K in chips.