Poker Live 15 maggio 2023. Vediamo cosa è successo nella domenica di poker live in giro per il mondo. A Bratislava si gioca il Main Event del WPT Prime, con Giovanni Ursoleo che raggiunge il final table e Dario Alioto (in una foto di repertorio PIW) che torna a vincere nella sua specialità, l’Omaha. Si continuano a giocare gli High Roller delle Triton Series a Cipro.

Poker Live 15 maggio 2023: Dario Alioto torna a vincere al PLO

Dario Alioto è da sempre riconosciuto come uno dei principali conoscitori della variante a 4 carte più famosa del poker, il Pot Limit Omaha, di cui ha vinto un braccialetto WSOPE a Londra. Il siciliano è tornato a farsi sentire portando a casa il €5.000 PLO Super High Roller in corso a Bratislava per il WPT Prime. Per Alioto c’è una prima moneta da €52.000

PLO WPT PRIME BRATISLAVA

1° Dario Alioto 52.000€

2° Lukas Kouril 31.000€

3° Pavel Binar 20.775€

Poker Live 15 maggio 2023: Giovanni Ursoleo al final table WPT Prime Bratislava

I riflettori sono però puntati sul €1.100 Main Event del WPT Prime Slovacchia in corso a Bratislava dove pochi giorni fa si è concluso anche il Tana delle Tigri, con la capitale slovacca che si trasforma anche in capitale del poker live in questo inizio di maggio. Al Main Event abbiamo visto 552 iscritti e sono rimasti i 9 players left che si ritroveranno questo lunedì per giocarsi il tavolo finale.

Si gioca per una prima moneta da €109.660 (compreso il pacchetto da 12.500€ per il WPT World Championship di fine stagione, che si terrà al Wynn di Las Vegas) e l’ambito titolo WPT. I finalisti hanno già assicurato un premio da €9.500 ma ora si gioca per il bersaglio grande, e tra i 9 left c’è anche un italiano, Giovanni Ursoleo.

REDRAW FINAL TABLE WPT PRIME MAIN EVENT

Seat 1. Marco Niederdeppe – 2,535,000 (51 bb)

Seat 2. Tal Herzog – 950,000 (19 bb)

Seat 3. Thomas Ward – 1,675,000 (34 bb)

Seat 4. Szymon Bujok – 3,245,000 (65 bb)

Seat 5. Ondrej Drozd – 1,145,000 (23 bb)

Seat 6. Dmitry Lineburg – 1,350,000 (27 bb)

Seat 7. Patrik Zidek – 1,475,000 (30 bb)

Seat 8. Giovanni Ursoleo – 1,120,000 (22 bb)

Seat 9. Sandor Mate – 2,970,000 (59 bb)

Triton SHR Series, Swiss Open e Belgium Poker Challenge

Passiamo a Cipro dove continuano gli spettacolari e ricchi eventi delle Triton Super High Roller Series dal Merit Royal Diamond Hotel & Resort di Kyrenia, nel nord dell’isola cipriota. Al torneo da $40.000 di Buy-in c’era in corsa anche un pezzo da 90 come Tom Dwan, ma il tavolo finale non ha detto bene a “durrrrr” che si è arreso al 7° posto che vale comunque $222.500 di premio.

Al 4° posto chiude Santhosh Suvarna che un paio di giorni prima aveva messo in fila un Field da 170 giocatori incassando la prima moneta da 700K del torneo da $25.000 di buy-in, dopo un deal con Nicolas Chouity e Selahaddin Beedir. Al 3° posto l’immancabile Justin Bonomo che incassa $552.500 e una volta uscito rimangono solo il francese Gregoire Auzoux e Robert Heidorn che optano per un deal alla pari che paga con $1.050.000 entrambi, anche se il vincitore è il francese.

Si è concluso anche il Mystery Bounty da $30.000 di buy-in vinto da Biao Ding che incassa la prima moneta da $540,500 dopo aver superato. Nacho Barbero.

FINAL TABLE HIGH ROLLER $40.000

1 – Gregoire Auzoux $1.050.024

2 – Robert Heidorn $1.050.976

3 – Justin Bonomo $552.500

4 – Santhosh Suvarna $475.500

5 – Daniel Dvoress $369.000

6 – Artem Vezhenkov $291.000

7 – Tom Dwan $222.500

FINAL TABLE MYSTERY BOUNTY $30.000

1 – Biao Ding, China – $540,500

2 – Nacho Barbero, Argentina – $366,200

3 – David Yan, New Zealand – $244,200

4 – Artur Martirosian, Russia – $200,000

5 – Isaac Haxton, USA – $160,500

6 – Danny Tang, Hong Kong – $124,400

7 – Henrik Hecklen, Denmark – $92,100

Al €500 Main Event Swiss Open in corso al King’s Casino di Rozvadov vi avevamo parlato di 4 italiani in corsa, ma niente da fare per gli azzurri che non riescono a raggiungere la fase finale del torneo che conta 12 players left e un chipleader tedesco, Uwe Dietzinger, che stacca letteralmente tutti dall’altro di 12.5 milioni in chips mentre al 2° posto Rachid El Yaacoubi è staccato con 7.8 milioni in gettoni.

Si è concluso il €330 Belgian Poker Challenge Cup che ha visto 843 partecipanti e la vittoria è andata al giocatore di casa, Sebastien Matrige, che ha incassato €31.827 dopo un deal a quattro con Raf Ielegems, Kevin Schaefer e Francois Gauthier che portano a casa tutti lo stesso premio da 21,827 euro.

FINAL TABLE €330 BELGIAN POKER CHALLENGE CUP

1st – Sebastien Matrige, Belgium, €31,827 *

2nd – Raf Ielegems, Belgium, €21,827 *

3rd – Kevin Schaefer, Netherlands, €21,827 *

4th – Francois Gauthier, Canada, €21,827 *

5th – Sabri Philips, Netherlands, €10,710

6th – Jean Yip, Belgium, €8,240

7th – Christophe Colantoni, France, €6,340

8th – Yannick Ansenne, Belgium, €4,870

9th – Schayan Aghajan Schakeri, Germany, €3,754

L’attesa è tutta per il €1.100 Main Event Belgium Poker Challenge che nella prima giornata ha contato 210 iscritti, con 81 players left, e tra loro anche un terzetto di italiani che hanno passato col taglio. Daniele Cammarata è stato il migliore con 136 mila chips, seguito da Rosario Agosta che ha imbustato 110.500 chips mentre Gianluca Cammarata è il più corto con 41K. Il chipleader di giornata è stato l’olandese Bart-Jan Van Heugten con 489,000. Passa il taglio nel torneo di casa anche Pierre Neuville, storico giocatore belga.

Domenica si è giocato il day1C con altri 167 entries e 62 players left che passano al day2, con Bram Kuppens chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C MAIN EVENT

1 – Bram Kuppens – Belgium – 366000

2 – Jean Gessis – Belgium – 352000

3 – Roland Van Morckhoven – Belgium – 327000

4 – Christophe Chalons – France – 320000

5 – Levent Efe – Germany – 292000

6 – Jorden Verbraeken – Belgium – 285000

7 – Bhavin Khatri – United Kingdom – 281000

8 – Alberto Cifuentes Barquin – Spain – 271000

9 – Dave Kroon – Netherlands – 244000

10 – Farid Azarkan – Belgium – 235000