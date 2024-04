Poker Live 16 aprile 2024. Fabian Gumz (in foto by Wpt) vince il WPT Prime Slovacchia al Card Casino. Niente successo azzurro anche al King’s dove il Benelux Classics viene vinto dal tedesco AJ. Continua il Wolf Millionaire in Liechtenstein con un Bruno Stefanelli sugli scudi.

Poker Live 16 aprile 2024: Wolf Millionaire

Al Grand Casino di Bendern in Liechtenstein continua il torneone del Wolf Millionaire da 1 milione di franchi svizzeri garantiti, che nella giornata di lunedì ha giocato il day1D, il primo che da l’accesso al day2B (ieri si è giocato il Day2A). Al torneo hanno partecipato in 124 giocatori, e in 22 hanno passato il taglio.

Si tratta di uno schedule molto lungo e anche particolare, che inizia questa seconda settimana di gioco con i day1 E-F-G che avranno un buy-in pieno, e non scontato come i flight precedenti, ma in più c’è la “Chipleader Bonuses” che garantisce 10mila franchi svizzeri ai primi tre classificati nel count di ogni giornata, e tra loro figura Andreas Fröhli, chipleader con 777.000 gettoni. Come Fröhli? L’austriaco non era già passato al day3 nella giornata di domenica? Sì, ma ha deciso di re-iscriversi, e queste sono le sue parole rilasciate al blog di EuroRounders, organizzatore dell’evento: “Sono passato soltanto con 8 big blind e, per quanto si possa ancora giocare anche se con uno stack così corto, ho deciso di ripresentarmi in questo flight dopo aver fatto bene i conti e aver discusso con un altro giocatore, specialista nei re-entry e nei Day con la feature che premia i chip leader. A poche mani dalla fine ho perso A-J contro A-T e per cinque minuti mi sono trovato a passare dalla prima alla terza posizione nel count. Qualche mano dopo però ho vinto un’altro piatto e sono riuscito a chiudere in testa al count e prendere il premio più alto”.

In top-3 troviamo anche lo svizzero Wuttipong Favre e il tedesco Hempmaster. Passa anche il campione in carica in questo circuito, Claudio Piceci, che però chiude il count con soli 53K. Sono tre gli azzurri che avanzano, quella messa peggio è Simona Divella che con 158K dovrà decisamente cambiare passo. In mezzo al guado riconosciamo Raffaele Francese con 253K mentre il migliore dei nostri è anche il giocatore più esperto in campo estero: Bruno Stefanelli che imbusta 509K per il 6° posto di giornata.

CHIPCOUNT

Andreas Fröhli AT 777.000 CHF 5.000

Wuttipong Favre CH 646.500 CHF 3.000

Hempmaster DE 562.000 CHF 2.000

Friedrich Paul Räz CH 534.000

Emil Abadgiev AT 512.000

Bruno Stefanelli IT 509.500

Frank Pelster DE 453.500

Sascha peter Wieland CH 364.000

Johannes Thöni IT 340.000

Staublaui99 CH 334.000

Volkan Demirbas CH 293.000

Manfred Karl Müller CH 261.500

Simon Fabian Ernst Feistle DE 254.500

Raffaele Francese IT 253.000

Gregor PL 244.000

Mario Lanthemann CH 240.500

Gassi17 CH 226.000

BP CH 209.000

Simona Divella IT 158.000

Moric Antonowicz DE 128.000

Yana UA 67.000

Claudio Piceci CH 53.000

Poker Live 16 aprile 2024: Wpt Prime Slovacchia

Il circuito minore del World Poker Tour sbarca in Europa per la 2° edizione della tappa del WPT Prime Slovacchia al al Card Casino Bratislava dove il torneo ha totalizzato 732 entries per un montepremi da 702.720 euro e una prima moneta da ben 117.980 euro che è stata incassata dal campione, Fabian Gumz, che vince anche il ticket da 10.400 dollari per il Wpt World Championship di dicembre al Wynn di Las Vegas. Gumz si era già messo in mostra nel 2019 con un secondo posto nell’evento principale del WPT Rock & Roll Poker Open per $353.380, e la vittoria di ieri gli permette di superare gli $1.8 milioni vinti in carriera in tornei live.

La giornata iniziava con Andras Matrai chipleader che però non riesce a concretizzare la vittoria, arrendendosi al 4° posto per $43.212 di premio, ai piedi di un podio che oltre al gradino alto di Gumz vede anche Maor Zaharag (runner up per $77.783) e Jozef Cibicek (terzo per un assegno da $57.257). Ora Bratislava si prepara ad ospitare il Tana delle Tigri al Banco Casino, in pieno centro città, per un evento da 400K garantiti, e noi di PIW saremo come sempre presenti in diretta per narrarvi le mani più interessanti, foto, video, interviste e tutti gli aggiornamenti col blog live sul torneo della CDS Events.

FINALE WPT PRIME SLOVACCHIA

1 Fabian Gumz $ 125.902

2 Maor Zaharagi $ 77.783

3 Jozef Cibicek $ 57.257

4 Andras Matrai $ 43.212

5 Iulian Tataru $ 32.409

6 Emil Bise $ 24.847

7 Dennis Gerschengoren $ 19.121

8 Lukasz Adamczewski $ 14.800

9 Alexey Mishuk $ 11.667

Benelux Classics: vittoria tedesca di AJ su Michael Van Der Werf

Al King’s Casino di Rozvadov si è concluso anche il Main Event Benelux Classics che iniziava ieri la giornata finale con 24 Players left, e tra loro due azzurri. Il più corto, Juri Lombardo, non riesce a cambiare passo e si arrende al 18° posto per €1.350 di premio. Va poco più avanti l’altro italiano, Ulisse, che iniziava il final day dal 4° posto, ma non va oltre la 13° piazza per €2.085 di premio.

Non va benissimo nemmeno al chipleader assoluto di inizio giornata, il tedesco bachelorofcards, primo eliminato al tavolo finale, 8° per un premio da €3.850. Subito dopo esce un altro tedesco, Racketler, ma per la Germania c’è comunque gloria grazie ad AJ che nel testa a testa finale batte l’olandese Michael Van Der Werf, incassando la prima moneta da €55.650 mentre per il runner up ci sono €37.650. A completare il podio c’è l’ucraino Ole che incassa quasi 30K.

FINALE BENELUX CLASSICS

1- AJ €55.650

2- Michael Van Der Werf €37.650

3- Ole €29.250

4- France €24.400

5- Mr.Backhand €10.850

6- Henricus Krijnen €7.950

7- Rackleter €5.550

8- bachelorofcards €3.850

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.