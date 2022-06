WSOP 2022 – Niente braccialetto per Dario Sammartino, il $25.000 Heads Up Championship è andato a Dan Smith. Intanto si è giocato il Day1 del $10.000 Dealers Choice 6-Handed Championship che ha visto in gioco tantissimi vip.

WSOP 2022: Sammartino out in semifinale, il $25.000 Heads Up Championship lo vince Smith

Ancora un podio, alle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, per il nostro Dario Sammartino. Dopo il terzo posto conquistato nel Bounty High Roller da 100.000 dollari di buy in (Evento #2), il fuoriclasse napoletano si è “ripetuto” nel torneo Heads Up No-Limit Hold’em Championship da 25.000 dollari di buy in e da oltre 1,5 milioni di dollari in prize pool (Evento #6).

Stavolta l’azzurro ha dovuto cedere il passo ad uno straripante Dan Smith che, dopo aver battuto nell’ultimo scontro anche Christoph Vogelsang, si è così portato a casa il titolo di campione, il mitico braccialetto e gli oltre 500.000 dollari del bottino.

Per Dario è arrivato comunque un ottimo in the money da quasi 200.000 dollari mentre Vogelsang si è consolato con i 315.029 dollari del secondo posto.

Ecco, nel dettaglio, i premi per i primi 8 classificati del Campionato Mondiale di Heads Up:

1. Dan Smith – $509.717

2. Christoph Vogelsang – $315.029

3. Dario Sammartino – $193.537

4. Kevin Rabichow – $193.537

5. Sean Winter – $75.045

6. Jonathan Jaffe – $75.045

7. Chance Kornuth – $75.045

8. Dylan Destefano – $75.045

Deeb, Matusow ed Hellmuth tra i 51 left del Dealers Choice 6-Handed Championship

Intanto è già startato l’Evento #10, il Dealers Choice 6-Handed Championship da 10.000 dollari i buy in (112 entries per 1.044.400 in prize pool), che ha richiamato praticamente tutti i più forti giocatori al mondo.

Al termine di un super Day1 sono rimasti in gioco soltanto 51 player, guidati, almeno per il momento, dalla star del poker live portoghese Joao Vieira.

Viera ha accumulato uno stack da 425.000 chips che gli ha permesso di “tenere a bada” rivali del calibro di Mike Gorodinsky (401.500), Jose Ignacio Barbero (269.500), Richard Ashby (250.500) e Jean-Robert Bellande (249.000).

Tra i promossi al Day2 ci sono anche Shaun Deeb, 17esimo con 162.500, Mike ‘The Mouth’ Matusow, 32esimo con 87.000, e il ‘Poker Brat’ Phil Hellmuth, 33esimo nel count pure lui con 87.000 chips.

Questi i Top Ten di fine Day1:

1. Joao Vieira – 425.000

2. Mike Gorodinsky – 401.500

3. Nacho Barbero – 269.500

4. Richard Ashby – 250.500

5. Jean-Robert Bellande – 249.000

6. Matthew Schreiber – 245.500

7. Naoya Kihara – 223.500

8. Ian O’Hara – 188.000

9. Maxx Coleman – 187.500

10. Jordan Siegel – 182.000

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.