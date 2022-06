WSOP 2022, il Millionaire Maker è di Yuliyan Kolev

WSOP 2022 – Al termine di una vera e propria maratona è stato assegnato il braccialetto messo in palio nel Millionaire Maker da oltre 10 milioni di dollari in prize pool.

WSOP 2022: Kolev rimonta e vince il Millionaire Maker

Dopo quasi una settimana di torneo, con incredibili alti e bassi, Yuliyan Kolev si è aggiudicato la vittoria nel riuscitissimo Millionaire Maker da 1.500 dollari di buy in e da ben 10.627.935 dollari di montepremi (7.961 le entries totali).

Il professionista bulgaro, che già si era portato a casa il braccialetto delle World Series of Poker nell’edizione online dello scorso anno, si è concesso il bis “risorgendo” da uno stack di nemmeno un big blind, fino al clamoroso trionfo arrivato al sesto giorno di un evento che ha regalato davvero tantissimo spettacolo.

Queste le parole di Kolev, rilasciate a PokerNews, subito dopo la vittoria:

“E’ stato molto divertente perché sapevo di non essere fuori dal torneo ma non potevo fare nulla con quello stack. Stavo pensando, osserviamo cosa sta succedendo all’altro tavolo, quindi ho foldato due mani prima che il big blind toccasse a me. Poi sono andato all in, da under the gun, e ho vinto e poi ho vinto la mano al big blind, tutto è iniziato da lì“.

Battuto in heads up Oren Rosen, terzo Tyler Gaston

Ha provato a fermarlo fino all’ultimo l’israeliano Oren Rosen, che si è comunque messo in tasca i quasi 700.000 dollari del secondo premio. Sul podio è salito anche lo statunitense Tyler Gaston, terzo per 522.705 dollari, mentre si è fermato un gradino sotto, per 395.545 dollari, l’australiano di origini orientali Yita Choong.

Ecco, nel dettaglio, il pay out del Final Table dell’Evento #37 ($1.500 MILLIONAIRE MAKER No Limit Hold’em)

1. Yuliyan Kolev – $1.125.141

2. Oren Rosen – $695.390

3. Tyler Gaston – $522.705

4. Yita Choong – $395.545

5. Dominic Brazier – $301.346

6. Stanley Weng – $231.145

7. Alen Tenorio – $178.515

8. Bastien Joly – $138.821

9. Nick Marchington – $108.704

10. Raul Martinez – $85.718

WSOP 2022: Stovall stende Heng e shippa il Super Turbo Bounty

Ed è stato assegnato anche il braccialetto messo in palio nell’Evento #41, il Super Turbo Bounty No Limit Hold’em Freezeout da 1.000 dollari di buy in (2.227 entries per 1.982.030 dollari in prize pool).

Il mitico gioiello delle World Series of Poker l’ha conquistato l’americano Ramsey Stovall che si è messo in tasca pure un bottino complessivo da 191.268 dollari. Sconfitto in heads up Timothy Heng, che ha preceduto sul podio l’altro statunitense Steve Frakes.

Il pay out ufficiale del Final Table:

1. Ramsey Stovall – $191.268

2. Timothy Heng – $118.213

3. Steve Frakes – $87.047

4. Wing Yam – $64.702

5. Larry Carillo – $48.551

6. Rafael Lebron – $36.782

7. Ed Chang – $28.136

8. Louise Francoeur – $21.733

9. Wen Ni – $16.953

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.