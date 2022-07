WSOP 2022, Las Vegas – Un ottimo Vito Branciforte ha chiuso 21esimo, con 226 left, nel Day1 del $3.000 Freezeout No Limit Hold’em. Promosso anche Luigi Shehadeh mentre è finito out il Mustacchione nazionale. Intanto Dan Cates è vicino al “bis” nel Poker Players Championship.

WSOP 2022 Live: Branciforte e Shehadeh staccano il pass nel $3.000 Freezeout

Buone nuove dalle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, dove gli azzurri Vito Branciforte e Luigi Shehadeh si sono guadagnati il passaggio al Day2 nell’Evento #65, il Freezeout No Limit Hold’em da 3.000 dollari di buy in e da oltre 3,6 milioni di dollari in prize pool (1.359 le entries).

Branciforte, che ha giocato un super Day1, ha chiuso 21esimo nel count grazie ad uno stack da 445.000 chips mentre Shehadeh si è posizionato in 111esima posizione con 194.000.

Niente da fare invece per l’altro italiano in gioco, il campionissimo Mustapha Kanit, finito purtroppo out durante i 15 livelli di gioco.

In testa c’è Onur Unsal

Al momento è Onur Unsal a guidare il gruppo dei 226 player rimasti in corsa per il mitico braccialetto ed i quasi 600.000 dollari del bottino. Il cipriota precede, con 1.244.000 chips, l’americano Joel Micka, secondo con 829.000, ed il bulgaro Krasimir Yankov, terzo con 784.000.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten dell’Evento #65:

1. Onur Unsal – 1.244.000

2. Joel Micka- 829.000

3. Krasimir Yankov- 784.000

4. Niko Koop – 741.000

5. Blake Bohn – 738.000

6. Jarrett Hlavaty – 699.000

7. Ali Eslani – 683.000

8. Dan Wagner – 681.000

9. Alex Lindop – 680.000

10. Timur Margolin – 645.000

WSOP 2022 Live: Cates è in heads up, con Dzivielevski, al PPC

Ed intanto un super Dan ‘Jungleman12’ Cates sta provando a regalarsi il clamoroso “bis” nel Poker Players Championship 6-Handed da 50.000 dollari di buy in (112 le entries per un montepremi da 5.362.000 dollari).

Cates, vincitore dello stesso torneo nell’edizione del 2021, è impegnato nell’heads up decisivo contro il brasiliano, già 2 volte braccialettato alle World Series of Poker, Yuri Martins Dzivielevski.

I 2 sono praticamente pari stack, circa 16,5 milioni di chips a testa, quando si sta giocando il 28simo livello (Blinds 150.000/300.000, Ante 300.000).

Ecco il pay out ufficiale del Final Table:

1. $1.449.103

2. $895.614

3. Naoya Kihara – $639.257

4. Benny Glaser – $464.420

5. Johannes Becker – $343.531

6. Koray Aldemir – $258.812

