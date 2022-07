WSOP 2022, Las Vegas – Back-to-back storico per Dan ‘Jungleman12’ Cates. Il 32enne del Maryland è, infatti, il primo giocatore a vincere il $50.000 Poker Players Championship per 2 anni consecutivi.

WSOP 2022, straorinario Cates: batte Dzivielevski e piazza il bis nel PPC

Alla fine il clamorosso back-to-back è arrivato! Dan ‘Jungleman12’ Cates ha battuto, dopo un estenuante heads up durato più di 7 ore, Yuri Dzivielevski e si è aggiudicato l’Evento #56, il Poker Players Championship 6-Handed da 50.000 dollari di buy in (112 le entries per un montepremi da 5.362.000 dollari).

Lo statunitense, che oltre al suo secondo braccialetto delle World Series of Poker si è portato a casa anche un bottino da quasi 1,5 milioni di dollari, diventa così il primo giocatore nella storia a vincere per 2 volte di fila il torneo dei campioni.

E’ saltato invece l’obiettivo di vincere il terzo titolo WSOP per il brasiliano, che si è comunque consolato con gli 895.614 dollari del secondo posto.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Final Table:

1. Dan Cates – $1.449.103

2. Yuri Dzivielevski – $895.614

3. Naoya Kihara – $639.257

4. Benny Glaser – $464.420

5. Johannes Becker – $343.531

6. Koray Aldemir – $258.812

Gli italiani…

E passiamo agli azzurri, che stanotte non hanno particolarmente brillato. Partiamo da Vito Branciforte e Andrea Luigi Shehadeh che sono purtroppo finiti fuori dai giochi nel Day2 dell’Evento #65, il Freezeout No Limit Hold’em da 3.000 dollari di buy in e da oltre 3,6 milioni di dollari in prize pool (1.359 le entries).

Vito è uscito in 94esima posizione, con un in the money da 6.803 dollari, mentre Andrea Luigi si è ritrovato out prima dello scoppio della bolla.

E’ andata male anche a Dario Sammartino, impegnato nel Day1 dell’Evento #67, il Super Turbo Bounty No Limit Hold’em Freezeout da 10.000 dollari di buy in (419 entries per un montepremi da quasi 4 milioni di dollari).

Il campionissimo napoletano è stato bustato quando ancora non era scattata la zona premio.

Buone, invece, le prove di Luca Testugini (1.065.000), Andrea Tropea (775.000) ed Enrico Mosca (770.000) nel Day1 del MINI Main Event No Limit Hold’em da 1.000 dollari di buy in (5.833 entries per 5.191.370 dollari in priz pool). I 3 sono riusciti a entrare nel gruppone dei 480 player promossi al Day2.

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.