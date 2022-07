WSOP Main Event 2022 – Sono tantissimi gli italiani che si sono guadagnati il pass per il Day2 nell’ultimo flight. Super prova per Marco D’Amico, 12esimo a fine giornata. Promossi, tra gli altri, Max Pescatori, Andrea Dato, Mario Perati, Enrico Mosca, Dario Sammartino, Raffaele Sorrentino e Marco Bognanni.

WSOP Main Event 2022: D’Amico on fire nel Day1D, bene il ‘Pirata Italiano’

Aggiornamento dalle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, dove una valanga azzurra ha “colpito” il Main Event No Limit Hold’em World Championship da 10.000 dollari di buy in.

Sono stati davvero tantissimi, infatti, gli italiani che si sono iscritti al Day1D. Al termine dei 5 livelli di gioco in programma sono stati ben 26 quelli che hanno staccato il pass per il Day2.

Su tutti ha brillato uno scatenatissimo Marco D’Amico che ha chiuso 12esimo nel count in virtù di uno stack davvero niente male da 270.000 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada Emanuele Onnis, con 153.900, e Giovanni Petroni, che ha accumulato 115.300 chips.

E’ andato bene anche il ‘Pirata Italiano’ Max Pescatori (Foto Copertina): “Finito con 100.000 quindi sicuramente sopra media, venerdi il Day2“.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli azzurri promossi nell’ultimo flight:

12. Marco D’Amico – 270.000

250. Emanuele Onnis – 153.900

608. Giovanni Petroni – 115.300

878. Max Pescatori – 100.200

883. Riccardo Trevisani – 100.000

891. Mauro Pomponi – 99.800

895. Andrea Dato – 99.500

1024. Muhamet ‘Super Mario’ Perati – 93.200

1315. Luigi Torquato – 82.000

1367. Enrico Mosca – 80.000

1454. Agustin Coelli – 76.800

1731. Alessandro Mura – 67.700

1787. Marco Fontanella – 66.100

1788. Alessio Fratti – 66.000

1802. Dario Sammartino – 65.700

1816. Raffaele Sorrentino – 65.200

1950. Andrea Andina – 60.900

2001. Andrea Casarola – 59.700

2060. Fabrizio Petroni – 57.700

2265. Giuseppe Cerrito – 50.900

2334. Luca Venuto – 48.600

2451. Maurizio Saieva – 44.500

2518. Richard Belcastro – 42.600

2635. Claudio Di Giacomo – 39.500

2738. Marco Bognanni – 35.600

3173. Umberto Sorrentino – 16.500

3.295 left, in testa è volato Hao Chen

In tutto sono “sopravvissuti” in 3.295 (al momento non è stato ufficializzato il numero di iscritti al Day1D, che dovrebbe essere di circa 6.000).

Il più bravo è stato Hao Chen che ha “messo in cascina” più di 580.000 chips. Il cinese, che vive negli Stats, è riuscito a tenere a bada l’americano Randal Heeb, secondo con 339.000, ed il francese Mathieu His, terzo con 316.000.

Sono entrati nei Top Ten anche Joseph Bold (299.400), Bjorn Stoweno (289.000), Jared Hyman (285.000), Daniel Hachem (283.700), Matthew Wiegman (283.300), Sergio Coutinho (277.000) e David Finkel (273.500).

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home.