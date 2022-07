WSOP 2022: Curatolo, Barbato, Branciforte e Cavazzini al Day2 del $1.111 One Drop

WSOP 2022, Las Vegas – Buone nuove dal One More for One Drop No Limit Hold’em da 1.111 dollari di buy in. Tra i 253 left del Day1A ci sono 4 azzurri: Nolan Curatolo, Antonio Barbato, Vito Branciforte e Augusto Cavazzini.

WSOP 2022: 4 azzurri al Day2 del $1.111 One Drop

Non c’è solo il Main Event ad attirare le attenzioni dei player italiani volati a Las Vegas per giocare le World Series of Poker 2022. E’ appena startato, infatti, uno dei tornei più attesi, il No Limit Hold’em ‘One More for One Drop’ da 1.111 euro di buy in.

In tutto sono state 841 le entries con 253 giocatori unici che sono riusciti a staccare il pass per il Day2, 4 di questi sono italiani.

Ottima la prova di Nolan Curatolo, che ha chiuso 17esimo nel count con 281.000 chips. Sono andati più che bene anche Antonio Barbato (Foto Copertina), 42esimo con 215.500, e Vito Branciforte, 73esimo con 164.500. E’ finito, invece, oltre la 170esima posizione Augusto Cavazzini, che, con 77.000 chips, resta comunque in piena corsa per il mitico braccialetto delle WSOP.

Intanto va registrata la leadership di Renmei Liu. Il canadese di origini orientali si è messo tutti dietro grazie ad uno stack da 445.500 chips.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten del Day1A:

1. Renmei Liu – 445.500

2. Justin Fawcett – 438.500

3. Justin Lee – 357.000

4. Rommel Berges – 350.000

5. Aaron Earthman – 347.500

6. Adam Weinraub – 344.000

7. David Childs – 339.000

8. Garith Rodgers – 334.000

9. Niko Koop – 329.000

10. Michael Thach – 328.500

Il programma degli eventi ancora da giocare

Insieme al $1.111 One More for One Drop è appena partito anche il $1.500 Mixed (Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; ‘Big O’).

Al momento sono 72 i tornei conclusi o già cominciati, con ancora 26 da disputare. Questo il programma dei prossimi giorni:

73 – July 8 (3 Days) – $1,500 – Razz

74 – July 9 (3 Days) – $1,500 – BOUNTY PL Omaha 8 Handed

75 – July 10 (5 Days) – $777 – Lucky 7’s NL Hold’em 7 Handed

76 – July 10 (2 Days) – $1,979 – Poker Hall of Fame Bounty NL Hold’em Freezout

77 – July 11 (3 Days) – $1,500 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha 8 Handed

78 – July 11 (3 Days) – $2,500 – NL Hold’em

79 – July 12 (3 Days) – $10,000 – Razz Championship

80 – July 13 (2 Days) – $600 – Mixed NL Hold’em/PL Omaha Deepstack 8 Handed

81 – July 13 (3 Days) – $5,000 – Freezeout NL Hold’em 8-Handed

82 – July 14 (2 Days) – $800 – 8 Handed NL Hold’em Deepstack

83 – July 14 (3 Days) – $50,000 – HIGH ROLLER NL Hold’em

84 – July 14 (3 Days) – $3,000 – H.O.R.S.E.

85 – July 15 (3 Days) – $1,500 – The Closer NL Hold’em

86 – July 15 (3 Days) – $10,000 – 6 Handed NL Hold’em Championship

87 – July 16 (2 Days) – $5,000 – 8 Handed NL Hold’em

88 – July 17 – (1 Days) – $1,000 – Super Turbo NL Hold’em

—- July 18 (3 Days) – Freeroll – Tournament of Champions

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.