WSOP Main Event 2022, Las Vegas – Uno straordinario Sergio Castelluccio ha chiuso ottavo, su 1.260 left, nel Day2ABC. In tutto sono stati 8 gli italiani promossi al Day3.

WSOP Main Event 2022: Super Castelluccio nel Day2ABC

Fantastica prova di forza per Sergio Castelluccio nel primo dei Day2 (ABC) del Main Event No Limit Hold’em World Championship, da 10.000 dollari di buy in, delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Il ‘Genio’ di Bisaccia si è, infatti, piazzato ottavo nel count, a fine giornata, con oltre 570.000 chips.

Bene anche Benso, Zarbo e Colavita

Sono andati alla grande anche Sergio Benso, Giuseppe Zarbo e Mario Colavita, che si sono tutti stabilizzati sopra le 400.000 chips.

Completano il gruppo degli azzurri passati al Day3 il sempre ottimo Gianluca Speranza, che ha terminato con 247.500, Roberto Musu (188.000), Leonardo Drago (120.000) e Davide Pedretti, ultimo dei nostri con 66.500 chips.

Questo, nel dettaglio, posizione e count degli italiani:

8. Sergio Castelluccio – 570.500

45. Sergio Benso – 453.500

60. Giuseppe Zarbo – 415.000

64. Mario Colavita – 407.500

292. Gianluca Speranza – 247.500

478. Roberto Musu – 188.000

795. Leonardo Drago – 120.000

1066. Davide Pedretti – 66.500

WSOP Main Event 2022, il chipleader del Day2ABC è Gavin Munroe

Il più bravo di tutti è stato però Gavin Munroe che si è preso la vetta momentanea del torneo in virtù di uno stack da più di 1 milione di chips.

Lo statunitense ha superato negli ultimi livelli di gioco l’algerino Karim Rebei, secondo con 932.000, ed il suo connazionale, proprio di Las Vegas, Nicholas Howard, terzo con 810.500.

Ecco i Top Ten:

1. Gavin Munroe – 1.061.500

2. Karim Rebei – 932.000

3. Nick Howard – 810.500

4. Ariya Iwato – 755.500

5. Steven Stolzenfeld – 708.500

6. Ayaz Mahmood – 618.000

7. Franco Gasparini – 584.000

8. Sergio Castelluccio – 570.500

9. Aliaksandr Shylko – 558.500

10. Richard Lee – 555.500

Adesso occhi puntati sul Day2D. Per tutte le news e gli aggiornamenti sul Main Event restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.