WSOP 2022, Las Vegas – Ci sono anche i nostri Mustapha Kanit e Vito Branciforte tra i 136 player che si sono guadagnati il pass per il Day2 nel Campionato del Mondo 6-Handed. Intanto sono rimasti in 3 a giocarsi il Main Event.

WSOP 2022: Kanit on fire nel 6-Handed Championship. Bene anche Branciforte

Ma partiamo, ovviamente, dagli italiani impegnati nel Day1 del 6-Handed No Limit Hold’em Championship da 10.000 dollari di buy in (349 le entries per un prize pool da 3.254.425 dollari).

Al termine dei 10 livelli di gioco sono stati 2 quelli che hanno passato il taglio: Mustapha Kanit e Vito Branciforte. Il ‘Mustacchione Nazionale” ha chiuso 75esimo nel count, con 136 left, grazie ad uno stack da 122.000 chips mentre Vito si è posizionato al 126esimo posto con 57.500.

Sono finiti purtroppo out Dario Sammartino, Davide Suriano e Gianluca Speranza.

I Top Ten del Day1

1. Barry Woods – 400.000

2. Ugur Secilmis – 378.000

3. Masashi Oya – 357.000

4. Upeshka De Silva – 350.500

5. Pierre Calamusa – 333.500

6. David Jackson – 326.000

7. Eli Berg – 325.000

8. Ben Heath – 311.000

9. Christophe Panetti – 309.500

10. Craig Mason – 302.500

Jorstad ancora in testa, con 3 left, nel Main Event

Intanto, come da programma, sono rimasti in 3 a contendersi il bracialetto e, soprattutto, i 10 milioni di dollari messi in palio nel Main Event No Limit Hold’em World Championship (8.663 le entries con 10.000 dollari di buy in) delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas.

Il Day8 ha ribadito l’ottimo momento di Espen Jorstad che si è confermato chipleader, chiudendo in netto vantaggio grazie ad uno stack da quasi 300 milioni di chips (99 Big Blind). Il norvegese ha messo il turbo ed ha staccato gli altri 2 superstiti, l’australiano Adrian Attenborough, al momento secondo con 149,8 milioni (24 Big Blid) e lo statunitense Michael Duek, terzo con 72,1 milioni (24 BB).

E’ finito, invece, clamorosamente out in nona posizione l’altro leader del Day7 Matthew Su. L’americano di origini orientali ha praticamente dilapidato quando di buono aveva fatto il giorno precedente uscendo subito ad inizio Day8, in nona posizione, con un premio di consolazione da poco più di 850.000 dollari.

Niente da fare nemmeno per Asher Conniff, decimo per 675.000 dollari, Philippe Souki, ottavo per 1.075.000 dollari, Aaron Duczak, settimo per 1.350.000 dollari, Jeffrey Farnes, sesto per 1.750.000 dollari, Matija Dobric, quinto per 2.250.000, e John Eames, quarto classificato per 3 milioni di dollari.

Questo, nel dettaglio, il seat redraw ed il chipount dei 3 left:

1. Adrian Attenborough – 149.800.000 (50 BB)

2. Michael Duek – 72.100.000 (24 BB)

3. Espen Jorstad – 298.000.000 (99 BB)

Il pay out:

1. $10.000.000

2. $6.000.000

3. $4.000.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.