WSOP 2022, Tournament of Champions: in 16 al Final Day, c’è Gianluca Speranza

WSOP 2022, Las Vegas – Sono rimasti in 16 a contedersi la vittoria nel Tournament of Champions, il mega freeroll che mette in palio un montepremi da 1 milione di dollari.

WSOP 2022: Gianluca Speranza tra i 16 left del TOC

E’ andato sui libri anche il Day2 del Tournament of Champions, il freeroll “speciale”, da ben 1 milione di dollari in prize pool, dedicato ai vincitori del braccialetto di questa stagione ed a quelli che si sono imposti negli eventi del WSOP Circuit.

Alla fine dei 10 livelli in programma soltanto in 16, dei 149 player di inizio giornata (in tutto erano 463 gli iscritti), sono riusciti a guadagnarsi il pass per l’ultimo giorno di torneo. Obiettivo centrato per il nostro Gianluca Speranza che ha chiuso 12esimo nel count con 520.000 chips.

Niente da fare invece per l’altro azzurro in gioco, il buon Fausto Tantillo, che si è ritrovato purtroppo fuori prima dello scoppio della bolla.

Tournament of Champions, comanda Jonathan Woof

Ed intanto è letteralmente volato in vetta lo scatenato Jonathan Woof. Il canadese ha, infatti, dominato la fase più calda del Day2 ed ha accumulato uno stack, da quasi 2,2 milioni di chips, che gli permetterà di gestire al meglio il Final Day.

Sono andati alla grande pure l’americano Carlos Loving, al momento secondo con 1.800.000, ed il britannico Robert Cowen, terzo con 1.685.000.

Questi, nel dettaglio, tutti i promossi:

1. Jonathan Woof – 2.190.000

2. Carlos Loving – 1.800.000

3. Robert Cowen – 1.685.000

4. Benjamin Kaupp – 1.250.000

5. Erik Bauer – 985.000

6. Gregory Wish – 955.000

7. Raul Garza – 915.000

8. Yuliyan Kolev – 870.000

9. Ali Eslami – 790.000

10. Ryan Messick – 660.000

11. Eric Bensimhon – 525.000

12. Gianluca Speranza – 520.000

13. Domnick Sarle – 425.000

14. Antoine Vranken – 340.000

15. Ryan Hohner – 300.000

16. Alan Gibson – 275.000

Al vincitore andrà una moneta da 250.000 dollari.

