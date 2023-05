WSOP 2023 report 31 maggio. Negli Stati Uniti sono ufficialmente iniziate le World Series of Poker col tradizionale torneo per i dipendenti, seguito dallo spettacolare $25,000 High Roller 6-Handed. Segui gli aggiornamenti quotidiani su PIW, e partecipa gratis al Fanta WSOP con più di €500 in regalo.

WSOP 2023 report 31 maggio: il torneo dei dipendenti

Il $500 Casino Employees è il torneo riservato ai dipendenti, operatori di sala e staff, che come da tradizione apre la grande kermesse delle World Series of Poker. Non spenderemo molto tempo se non per dire che hanno partecipato 1.015 giocatori per un montepremi di $426.300 e che al termine del day1 la bolla è scoppiata, con 153 players left. Si gioca per una prima moneta da $75.535. Il chipleader è Benson Tam.

WSOP 2023 report 31 maggio: $25,000 High Roller 6-Handed, si parte col botto

Il primo vero torneo è però il $25,000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold’em che regala subito spettacolo con tanti big in gioco, in un torneo che un cronometro da 30 secondi durante i quali i giocatori dovranno prendere le loro decisioni e time Bank. All’evento hanno partecipato in 185, e 72 sono passati alla seconda giornata.

Il chipleader è Daniel Rezaei che scappa al comando grazie ad un bel colpo col quale elimina Shannon Shorr. L’austriaco cerca il primo final table in carriera alle WSOP, dove non fa un ITM dal 2018. Dovrà guardarsi alle spalle, specialmente da Justin Liberto che segue al 2° posto in classifica, ed è uno specialista dei 6-max visto che il suo unico braccialetto WSOP l’ha vinto al $3,000 No-Limit Hold’em Six-Max event del 2015. A completare il podio momentaneo c’è Bin Weng che la settimana scorsa ha messo in final due tavoli finali al WPT, e conferma di essere caldo in questo periodo.

Più indietro ci sono ovviamente altri nomi noti che tenteranno la scalata, come Bill Klein (888,000), Darren Elias (685,000), Chance Kornuth (615,000), il campione del mondo in carica Espen Jorstad (563,000), Kristen Foxen (411,000), Ethan “Rampage” Yau (393,000) e Phil Hellmuth (340,000). Domani ritroveremo Daniel Negreanu con 610K, col canadese ovviamente subito presente alle WSOP, e abbiamo già parlato del suo pazzesco programma da 88 eventi che giocherà in queste World Series of Poker.

Niente da fare invece per alcuni big come Kristen Foxen, Yuri Dzivielevski, Stephen Chidwick, Josh Arieh, Scott Seiver che vengono bustati durante il day1.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Daniel Rezaei Austria 1,368,000

2 Justin Liberto United States 1,147,000

3 Brek Schutten United States 1,050,000

4 Sean Winter United States 1,047,000

5 Brock Wilson United States 1,009,000

6 Keith Lehr United States 997,000

7 Bin Weng United States 975,000

8 Christopher Brewer United States 899,000

9 Bill Klein United States 888,000

10 Samuel Laskowitz United States 790,000

Partecipa gratis al FANTA WSOP PIW 2023 con €500 e tanti premi in palio

Sulla nostra Pagina FACEBOOK partecipa gratuitamente al FANTA WSOP 2023 by PIW. Pronostica i migliori giocatori dei principali eventi Championship e vinci la parte dei premi e l’accesso ad un freeroll esclusivo per più di €500 in palio e in regalo per i nostri utenti.

Leggi qui tutti i dettagli.

Vai alla pagina Facebook per partecipare.