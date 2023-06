WSOP 8 giugno 2023. Al Horseshoe and Paris Las Vegas continuano le World Series of Poker, e da pochi minuti Brian Yoon si è laureato campione del mondo di 7 Stud dopo una lunga maratona con Dan Shak. Sul fronte azzurro Max Pescatori ITM al Omaha Hi/Lo, Fabio Coppola ci riprova al Gladiators e Sergio Benso (in foto) passa al $2.500 NL.

Event #14: $10,000 Seven Card Stud Championship: Brian Yoon batte Dan Shak

Dopo un lunghissimo heads up Brian Yoon batte Dan Shak e vince il suo 5° braccialetto. Non termina invece la maledizione di Shak che non riesce a vincere il braccialetto d’oro ma torna comunque a casa con un premio da $192,479 mentre per il nuovo campione del mondo di 7 Stud ci sono $311,433. Completa il podio Maxx Coleman davanti a Ben Yu, tutti campioni già braccialettati, mentre è “solo” 12° Chad Eveslage.

FINALE EVENTO #14

1-Brian Yoon $311,433

2-Dan Shak $192,479

3-Maxx Coleman $140,081

4-Ben Yu $103,645

5-George Alexander $77,985

6-Ben Diebold $59,688

7-Leonard August $46,484

8-Max Hoffman $36,847

9-Johannes Becker $29,738

10-Alex Livingston $24,445

WSOP 8 giugno 2023: Sarah Herzali comanda il 6-Handed No-Limit Hold’em

Passiamo al Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em che ha richiamato 2,454 giocatori. Al termine del day2 rimangono in corsa solo 15 giocatori. Si gioca per una prima moneta da $465,501 e al comando c’è una giocatrice francese, Sarah Herzali, che domina letteralmente con 12 milioni, più del 20% delle chips totali in gioco. Dietro, ma smaccatissimi, una coppia di brasiliani formata da Rafael Reis e Gabriel Schroeder.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #15

1 Sarah Herzali France 12,800,000

2 Rafael Reis Brazil 7,825,000

3 Gabriel Schroeder Brazil 5,560,000

4 Ryan Hohner United States 6,200,000

5 Daniel Barriocanal Spain 5,455,000

6 Nikolaos Angelou Greece 4,535,000

7 Yue Liu China 4,425,000

8 Yun Choi Great Britain 3,755,000

9 Grant Wang United States 3,045,000

10 Ian Matakis United States 2,270,000

WSOP 8 giugno 2023: Roman Hrabec chipleader al High Roller, c’è anche Kristen Foxen

Non solo la Herzali, le “quote rosa” si prendono la scena anche al Event #16: $25,000 High Roller (8-Handed) dove comanda il ceco Roman Hrabec su Frank Funaro, ma in 10° posizione c’è anche Kristen Foxen, giocatrice canadese che conta già 2 braccialetti. In gioco ancora 13 players per il final day e in palio una prima moneta da $1,698,215. Ecco il redraw:

REDRAW FINAL TABLE EVENTO #16

TAVOLO 1

Kristen Foxen United States 2,675,000 27

Joao Vieira Portugal 4,090,000 41

Ryan O’Donnell United Kingdom 1,570,000 16

Brian Rast United States 3,965,000 40

Jorge Consiglieri United States 2,650,000 27

Roman Hrabec Mexico 6,050,000 61

TAVOLO 2

Aleksejs Ponakovs Latvia 4,470,000 45

Frank Funaro United States 5,065,000 51

Isaac Haxton United States 3,820,000 38

Lewis Spencer United Kingdom 2,705,000 27

Michael Jozoff United States 2,080,000 21

Taylor von Kriegenbergh United States 3,280,000 33

Darren Elias United States 2,790,000 28

Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better: Max fuori ma a premio

Si ferma al 93° posto per un premio da $3,206 la corsa di Max Pescatori al Event #17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better che chiude la 2° giornata con 40 players left. In palio c’è una prima moneta da $262,542. Al comando del chipcount una coppia di Kyle, appaiati e unici sopra i 2 milioni, ovvero Kyle Burnside e Kyle Cartwright.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #17

1 Kyle Burnside United States 2,345,000

2 Kyle Cartwright United States 2,310,000

3 Erik Perry United States 1,935,000

4 Eric Varnado United States 1,750,000

5 Qinghai Pan United States 1,680,000

6 Ryan Scully United States 1,300,000

7 Jim Collopy United States 1,275,000

8 Tomomitsu Ono Japan 1,270,000

9 Jeffrey Mitseff United States 1,215,000

10 Mark Bixler United States 1,205,000

WSOP 8 giugno 2023: Day1A del Event #18: $300 Gladiators of Poker

E’ iniziato il Event #18: $300 Gladiators of Poker, il torneo dal buy-in più popolare delle WSOP, che come previsto attira tantissimi giocatori che si sono buttati nella mischia. Al day1A si contano 3,940 iscritti e solo 129 players left. Tra loro Fabio Coppola che dopo il 9° posto al Deepstack ci riprova anche a questo evento con Field enorme. Con 25 milioni di chips l’italiano d’America riprenderà dal 25° posto, poco avanti su un altro italiano, Valerio Secchiaroli (1,230,000). Più indietro al 91° posto con 550K chips troviamo Giuliano Malatesta per la truppa azzurra.

Al termine della giornata il chipleader è Patrick White con 3.4 milioni in chips. Da segnalare un arrembante Daniel Negreanu, che passa senza problemi da torneo da 25K di buy-in a quelli da $300, con la solita determinazione. Il canadese ha chiuso come 4° migliore del Field.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #18

1 Patrick White United States 3,405,000

2 Olav Prinzvonsachsen United States 3,085,000

3 Dawn Dixon United States 3,045,000

4 Daniel Negreanu Canada 2,250,000

5 Juan Cisneros United States 2,250,000

6 Waikiat Lee United Kingdom 2,225,000

7 Bohdan Slyvinskyi United States 2,090,000

8 David Tran United States 2,040,000

9 Benjamin Klier United States 1,760,000

10 Julio Nava United States 1,700,000

WSOP 8 giugno 2023: Event #19: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout

E’ iniziato anche l’Event #19: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout con un day1 da 1,137 e solo 144 passano alla seconda giornata. Prima moneta da $435,924 e comanda uno svizzero, Dinesh Alt, che con 1.2 milioni in chips stacca tutti, ad iniziare da Artem Metalidi 2° con 750K. Ottima prestazione anche per Adrian Mateos, il campione spagnolo ripartirà dal 6° posto e in top-10 c’è un altro big come Jared Jaffee. La quota azzurra la porta avanti Sergio Benso che con 170K riprenderà da un 44° posto che gli permette di combattere per le posizioni che contano. Ancora in gioco Sergio Grosso (70° con 109.000)

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #19

1-Dinesh Alt 1,212,000

2-Artem Metalidi 750,000

3-Ian O’Hara 600,000

4-Stephen Song 580,000

5-Ori Hasson 550,000

6-Adrian Mateos 550,000

7-Valentino Konakchiev 540,000

8-Philip Shing 530,000

9-Jared Jaffee 530,000

10-Byung Eun Shin 500,000

Max Pescatori eliminato dal Badugi

Chiudiamo con l’Event #20: $1,500 Badugi, variante particolare che ha comunque richiamato 516 giocatori, e tra loro c’è Max Pescatori che però non passa tra i 183 players left. Il Pirata Italiano è tra gli eliminati assieme a big come Phil Hellmuth, Nick Schulman, Barry Greenstein e David “Bakes” Baker. Dopo 12 ore e 15 livelli di gioco il chipleader è Adam Owen, in top-10 anche Adam Friedman ed è in gioco pure l’immancabile ed onnipresente Chad Eveslage che però è più indietro al 32° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #20

1 William Toh United States 239,000

2 Yingui Li China 217,500

3 Adam Clegg United States 212,500

4 Adam Owen United Kingdom 192,000

5 Antonio Payne United States 152,000

6 Paul Martino United States 146,000

7 Richard Bei United States 129,000

8 Adam Friedman United States 198,000

9 David Bell United States 121,000

10 Daniel Zack United States 120,500

Oggi inizia il Limit Championship valido per il Fanta WSOP

Abbiamo già parlato ieri dei dettagli di questo torneo al via dal 8 giugno, il $10,000 Limit Hold’em Championship. Puoi partecipare ancora per tutta la giornata di oggi scegliendo i vostri 5 giocatori preferiti per questa variante, da commentare con un post. Qui trovi tutte le informazioni sul Fanta WSOP 2023 by PIW .

