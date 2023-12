I game show sono una nuova forma di intrattenimento che sta conquistando i casinò online. Si tratta di giochi dal vivo, condotti da dei presentatori professionali e simpatici, che offrono ai giocatori la possibilità di vincere dei premi in denaro, divertendosi e interagendo con gli altri partecipanti. Cosa sono i Game Show e quali sono i suoi giochi più famosi?

I game show si differenziano dai giochi da casinò tradizionali, come le slot, il blackjack o la roulette, perché sono basati su elementi di fortuna, abilità e strategia, e perché richiedono una maggiore attenzione e coinvolgimento da parte dei giocatori.

Inoltre, i game show sono spesso ispirati a dei programmi televisivi famosi, a dei giochi da tavolo o a dei concorsi, e presentano delle grafiche, delle animazioni e dei suoni di alta qualità, che rendono l’esperienza di gioco più realistica e avvincente. Tra i game show più popolari e apprezzati dai giocatori italiani, ci sono Monopoly Live, Deal or No Deal Live, Lightning Dice, Dream Catcher e Crazy Time.

In Cosa Si Distinguono I Game Show?

I Game Show dei migliori casinò live si distinguono per diversi aspetti. Innanzitutto, i meccanismi di gioco variano in base al quiz o gioco da tavolo che emulano, grazie ad algoritmi Random Number Generator che garantiscono equità nelle estrazioni. Fondamentale è anche la presenza di un conduttore reale, che con la sua professionalità intrattiene e coinvolge i giocatori, gestisce le sessioni di gioco e aziona gli elementi come ruote e rulli.

Oltre a quiz e giochi da tavolo, molti Game Show sono dedicati a roulette, dadi, bingo e football. Chiunque può partecipare, puntando somme minime, e uscire dal gioco in qualsiasi momento: le vincite vengono subito accreditate. Per giocare basta un account verificato sul sito di un casinò online con Live Games e un saldo positivo. La vasta offerta soddisfa ogni esigenza di intrattenimento.

Monopoly Live

Monopoly Live è uno dei game show più famosi e divertenti che si possano trovare nei casinò online. Si tratta di una versione live del celebre gioco da tavolo, in cui i giocatori puntano su una ruota della fortuna, divisa in 54 segmenti, ognuno con un numero (1, 2, 5 o 10) o un simbolo (CHANCE, 2 ROLLS o 4 ROLLS). Il presentatore fa girare la ruota e i giocatori vincono in base al numero su cui si ferma la ruota, moltiplicato per la puntata.

Se la ruota si ferma su un segmento CHANCE, il giocatore riceve una carta casuale, che può contenere un premio in denaro o un moltiplicatore. Se la ruota si ferma su un segmento 2 ROLLS o 4 ROLLS, il giocatore accede al bonus game, in cui si muove sul tabellone del Monopoly, seguendo i lanci di due dadi. Il tabellone del Monopoly è ricco di case, hotel, proprietà, caselle speciali e moltiplicatori, che possono aumentare le vincite dei giocatori.

Per partecipare al bonus game, il giocatore deve aver puntato su uno dei segmenti 2 ROLLS o 4 ROLLS. Altrimenti, può solo osservare il gioco. La strategia di questo gioco consiste nel bilanciare le puntate sui vari segmenti, tenendo conto delle probabilità, dei moltiplicatori e del potenziale di vincita.

Deal or No Deal Live

Deal or No Deal Live è un altro game show molto popolare e emozionante che si può trovare nei casinò online. Si tratta di una versione live del famoso gioco dei pacchi, in cui i giocatori devono qualificarsi per partecipare allo show e poi scegliere se accettare o rifiutare le offerte del banco. Il gioco si svolge in tre fasi: la qualificazione, il top up e lo show. Nella fase di qualificazione, i giocatori devono far girare una ruota con tre segmenti: uno rosso, uno giallo e uno verde.

Per qualificarsi, i giocatori devono far fermare la ruota sul segmento verde, entro un tempo limite. I giocatori possono aumentare o diminuire il livello di difficoltà della qualificazione, modificando il valore del segmento verde. Più il segmento verde è grande, più è facile qualificarsi, ma più è basso il valore del pacco scelto. Più il segmento verde è piccolo, più è difficile qualificarsi, ma più è alto il valore del pacco scelto.

Nella fase di top up, i giocatori possono aumentare il valore del pacco scelto, puntando su una ruota con 16 segmenti, ognuno con un numero da 5 a 50. Il numero su cui si ferma la ruota viene moltiplicato per la puntata e aggiunto al valore del pacco. Nella fase dello show, i giocatori devono affrontare il banco, che offre loro una somma di denaro in cambio del pacco scelto.

I giocatori possono accettare l’offerta del banco, premendo il pulsante DEAL, o rifiutarla, premendo il pulsante NO DEAL. Il gioco prosegue fino a quando i giocatori non accettano un’offerta o fino a quando non rimane un solo pacco. La strategia di questo gioco consiste nel valutare le offerte del banco, confrontandole con i valori dei pacchi rimasti e con le proprie aspettative di vincita. Deal or No Deal Live è offerto da alcuni dei migliori casinò online italiani.

Lightning Dice

Lightning Dice è un game show semplice ma emozionante che si può trovare nei casinò online. Si tratta di un gioco in cui i giocatori puntano sul risultato di tre dadi lanciati da un presentatore in una torre trasparente. Prima di ogni lancio, alcuni numeri da 3 a 18 vengono elettrizzati e ricevono dei moltiplicatori casuali, che possono arrivare fino a 1000 volte la puntata.

I giocatori possono puntare su uno o più numeri, scegliendo tra 16 opzioni possibili. Il presentatore lancia i dadi e i giocatori vincono in base alla somma dei tre dadi, moltiplicata per il moltiplicatore corrispondente, se presente. La strategia di questo gioco consiste nel bilanciare le puntate sui vari numeri, tenendo conto delle probabilità, dei moltiplicatori e del potenziale di vincita.

Dream Catcher

Dream Catcher è un game show originale e coinvolgente che si può trovare nei casinò online. Si tratta di un gioco in cui i giocatori puntano su una ruota della fortuna, divisa in 54 segmenti, ognuno con un numero (1, 2, 5, 10, 20 o 40) o un moltiplicatore (x2 o x7). Il presentatore fa girare la ruota e i giocatori vincono in base al numero su cui si ferma la ruota, moltiplicato per la puntata.

Se la ruota si ferma su un segmento con un moltiplicatore, la ruota viene girata di nuovo e il moltiplicatore viene applicato alla vincita successiva. La strategia di questo gioco consiste nel bilanciare le puntate sui vari numeri, tenendo conto delle probabilità, dei moltiplicatori e del potenziale di vincita.

Crazy Time

Crazy Time è un game show innovativo e spettacolare che si può trovare nei casinò online. Si tratta di un gioco in cui i giocatori puntano su una ruota della fortuna, divisa in 54 segmenti, ognuno con un numero (1, 2, 5 o 10) o un simbolo (CASH HUNT, PACHINKO, COIN FLIP o CRAZY TIME). Il presentatore fa girare la ruota e i giocatori vincono in base al numero su cui si ferma la ruota, moltiplicato per la puntata. Se la ruota si ferma su uno dei segmenti con un simbolo, i giocatori accedono al giocobonus corrispondente e possono vincere dei premi incredibili. I giochi bonus sono:

– Cash Hunt: i giocatori devono scegliere una delle 108 caselle che appaiono su uno schermo, ognuna con un moltiplicatore nascosto. Le caselle vengono mescolate e i giocatori devono sparare a una casella per rivelare il moltiplicatore vinto.

– Pachinko: i giocatori devono seguire il percorso di una pallina che cade da una parete piena di chiodi. La pallina può cadere in una delle 16 caselle in fondo alla parete, ognuna con un moltiplicatore o un doppio. Se la pallina cade in una casella con un doppio, tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e la pallina viene lanciata di nuovo. Se la pallina cade in una casella con un moltiplicatore, i giocatori vincono il moltiplicatore corrispondente.

– Coin Flip: i giocatori devono assistere al lancio di una moneta, che ha due facce con due moltiplicatori diversi. Prima del lancio, i moltiplicatori vengono generati casualmente. I giocatori vincono il moltiplicatore della faccia su cui si ferma la moneta.

– Crazy Time: i giocatori devono entrare in uno studio colorato e girare una ruota gigante, che ha 64 segmenti, ognuno con un moltiplicatore o un doppio. Se la ruota si ferma su un segmento con un moltiplicatore, i giocatori vincono il moltiplicatore corrispondente. Se la ruota si ferma su un segmento con un doppio, tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e la ruota viene girata di nuovo.

La strategia di questo gioco consiste nel bilanciare le puntate sui vari segmenti, tenendo conto delle probabilità, dei moltiplicatori e del potenziale di vincita.

Altri game show

Oltre ai game show descritti nei paragrafi precedenti, ci sono altri game show che sono disponibili nei casinò online italiani, ma che non sono così diffusi o conosciuti. Alcuni esempi sono:

– Mega Ball: i giocatori devono acquistare delle cartelle con 24 numeri da 1 a 50 e sperare che i numeri estratti da una macchina corrispondano a quelli delle loro cartelle. Prima dell’ultima estrazione, viene sorteggiato un moltiplicatore, che può arrivare fino a 100 volte la puntata. I giocatori vincono se completano una o più linee orizzontali, verticali o diagonali, moltiplicate per il moltiplicatore.

– Football Studio: i giocatori devono puntare su una delle tre opzioni possibili: HOME, DRAW o AWAY, che rappresentano due squadre di calcio che si sfidano. Il presentatore distribuisce due carte, una per ogni squadra, e confronta i valori. La squadra con il valore più alto vince e i giocatori che hanno puntato su di essa vincono. Se le due carte hanno lo stesso valore, c’è un pareggio e i giocatori che hanno puntato sul pareggio vincono. Il gioco è accompagnato da dei commenti in tempo reale sulle partite di calcio in corso.

– Side Bet City: i giocatori devono puntare su una delle quattro opzioni possibili: 3 CARD HAND, 5 CARD HAND, 7 CARD HAND o NO WIN. Il presentatore distribuisce sette carte da un mazzo di 52 carte e forma delle mani di poker con le prime tre, le prime cinque e le prime sette carte. I giocatori vincono se la mano corrispondente alla loro puntata ha un valore di poker, secondo una tabella dei pagamenti. Se nessuna delle mani ha un valore di poker, i giocatori che hanno puntato su NO WIN vincono.

– Adventures Beyond Wonderland: i giocatori devono puntare su una ruota della fortuna, divisa in 54 segmenti, ognuno con un numero (1, 2, 5, 10, 15 o 25) o un simbolo (MAGIC DICE, MYSTERY, 2 WONDERSPINS o 5 WONDERSPINS). Il presentatore fa girare la ruota e i giocatori vincono in base al numero su cui si ferma la ruota, moltiplicato per la puntata. Se la ruota si ferma su uno dei segmenti con un simbolo, i giocatori accedono a un gioco bonus, ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui possono vincere dei premi extra.

– Spin a Win: i giocatori devono puntare su una ruota della fortuna, divisa in 53 segmenti, ognuno con un numero (1, 2, 5, 10, 20 o 40) o un moltiplicatore (x2 o x7). Il presentatore fa girare la ruota e i giocatori vincono in base al numero su cui si ferma la ruota, moltiplicato per la puntata. Se la ruota si ferma su un segmento con un moltiplicatore, la ruota viene girata di nuovo e il moltiplicatore viene applicato alla vincita successiva. I giocatori possono anche puntare su delle scommesse laterali, che riguardano il colore, il numero pari o dispari o il numero multiplo di 3 del segmento vincente.

– Hi-Lo Club: i giocatori devono puntare su una delle tre opzioni possibili: HI, LO o SNAP. Il presentatore distribuisce una carta da un mazzo di 13 carte, da A a K, e i giocatori devono indovinare se la carta successiva sarà più alta, più bassa o uguale alla carta precedente. I giocatori vincono se la loro previsione è corretta, secondo una tabella dei pagamenti. Il gioco ha due modalità: Main Mode e Club Mode. Nella Main Mode, le carte hanno il valore nominale, da 1 a 13. Nella Club Mode, le carte hanno il valore inverso, da 13 a 1, e i pagamenti sono più alti.

– The Money Drop: i giocatori devono distribuire una somma di denaro virtuale su quattro trappe, ognuna con una domanda a risposta multipla. Il presentatore rivela le domande e le risposte possibili e i giocatori hanno un tempo limite per posizionare il denaro sulle trappe. Dopo ogni domanda, le trappe con le risposte sbagliate si aprono e il denaro che cade viene perso. I giocatori devono cercare di conservare il maggior denaro possibile fino alla fine del gioco.

– The Big Draw: i giocatori devono acquistare delle cartelle con 15 numeri da 1 a 90 e sperare che i numeri estratti da una macchina corrispondano a quelli delle loro cartelle. I giocatori vincono se completano una linea, due linee o il bingo, cioè tutta la cartella, entro un numero massimo di estrazioni. Il gioco ha anche dei jackpot progressivi, che si attivano se il bingo viene fatto entro un numero minimo di estrazioni.

I game show: il futuro dell’intrattenimento nei casinò online

I game show rappresentano una nuova frontiera dell’intrattenimento nei casinò online, offrendo ai giocatori un’esperienza coinvolgente e interattiva. La varietà di game show disponibili è notevole: si va dalle rivisitazioni di giochi da tavolo come Monopoly Live e Deal or No Deal Live, a giochi con dadi ed estrazioni come Lightning Dice e Dream Catcher, fino a concetti del tutto originali come Crazy Time.

I game show coniugano abilità, strategia e fortuna in maniera equilibrata, rendendo ogni partita emozionante e imprevedibile. La presenza di un conduttore dal vivo aumenta il realismo e il divertimento. I giochi bonus poi, come quelli di Crazy Time, permettono di ottenere vincite stratosferiche.

Inoltre, la possibilità di puntare somme minime e di entrare ed uscire dai tavoli in qualsiasi momento, rende i game show adatti a tutti i giocatori. Per queste caratteristiche innovative e coinvolgenti, i game show rappresentano il futuro dell’intrattenimento nei casinò online.

Domande frequenti sui Game Show

Cosa sono i game show nei casinò online?

I game show sono una nuova categoria di giochi dal vivo offerti dai casinò online. Si tratta di giochi condotti da un presentatore, con meccaniche interattive che coinvolgono i giocatori in diretta. I game show offrono intrattenimento, possibilità di vincita e interazione sociale.

Quali sono i game show più popolari nei casinò online italiani?

Tra i più popolari ci sono Monopoly Live, Deal or No Deal Live, Lightning Dice, Dream Catcher e Crazy Time. Questi game show sono apprezzati per la loro dinamicità, per i conduttori simpatici e professionali e per la possibilità di vincere jackpot interessanti.

Come si gioca ai game show?

Per giocare ai game show nei casinò online serve un account con soldi reali. Basta accedere alla sezione Live Casino, selezionare il game show preferito tra quelli disponibili e prendere posto al tavolo virtuale. Le puntate partono da pochi centesimi. Le vincite vengono accreditate in tempo reale sul conto di gioco.

I game show richiedono competenze o sono solo fortuna?

I game show mixano fortuna, abilità e strategia. Ad esempio, in alcuni casi bisogna rispondere correttamente a domande di cultura generale. In altri, come nella roulette, conta più la fortuna. Spesso ci sono elementi strategici, come distribuire puntate e risorse.

I game show sono truccati?

I game show dei migliori casinò online utilizzano generatori di numeri casuali certificati e algoritmi che garantiscono risultati imprevedibili e non alterati. Inoltre la presenza di conduttori dal vivo rende i game show trasparenti e verificabili in diretta.