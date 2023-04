Casinò Live: giocatore prende a martellate le slot per riprendersi i suoi soldi!

Sembra un racconto preso da un film, ma è successo veramente la scorsa settimana in una sala giochi in provincia di Milano. Un giocatore dopo aver perso dei soldi giocando ad una slot machine, ha deciso di prendere a martellate le slot presenti nel locale per recuperare il denaro perso.

Il giocatore ha passato diverse ora a giocare alle slot machine

Il giocatore di origine di origine egiziana, sabato sera è entrato in una sala da giochi in provincia di Milano e ha iniziato a giocare per diverse ore alle slot machine presenti all’interno del locale, e fin qui niente di strano, come fanno tanti altri giocatori ogni giorno.

Dopo aver terminato i soldi a sua disposizione il giocatori ha lasciato la sala gioco e si è diretto verso la sua abitazione. Ma una volta arrivato a casa ha preso un martello ed è ritornato all’interno della sala giochi.

“Mi riprendo i Miei soldi”

A questo punto è rientrato nella sala giochi e ha urlato «Devo riprendermi quello che ho perso» prima di iniziare a prendere a martellate le slot machine presenti nel locale, scardinandole dal muro e buttandole a terra per distruggerle e poi è passato al cambio monete, sottraendo circa 350 euro.

Il gestore e i giocatori increduli

A questo punto il gestore della sala giochi ha prima abbassato le serrande e ha chisuo l’uomo all’interno della sala giochi e poi ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti arrestando il giocatore che era ancora infuriato e cercava di distruggere tutte le slot presenti all’interno del locale.