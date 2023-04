Oggi andiamo a scoprire tre notizie riguardanti il magico mondo dei casinò che ti lasceranno a bocca aperta. La prima riguarda la più grande vincita mai realizzata ad una slot machine in un casinò tradizionale, la seconda riguarda sempre le slot machine e una straordinaria vincita in un casinò online e la terza vi farà scoprire dove è nato il primo casinò live.

Slot Machine: la più grande vincita mai realizzata è stata di ben 39,7 milioni di dollari

La prima notizia dedicata al mondo dei casinò ci porta a Las Vegas, la capitale del gioco d’azzardo in America. Era l’anno 2003, quando al casinò Excalibur, un ingegnere di Now York, in vacanza nella città proibita, entrò nel casinò e decise di giocare alle slot machine.

Dopo un paio di ore giocando su varie tipologie di slot machine presenti all’interno del casinò, decise di giocare alla slot Megabucks.

Dopo aver inserito una banconota da 100 dollari e dopo aver giocato per qualche minuto, il fortunato giocatore realizza un super Jackpot del valore di 39,7 milioni di dollari, che rimane ad oggi ancora la più grande vincita mai realizzata in un casinò al mondo.

17.8 milioni di euro vinti giocando ad un casinò online

Ma non solo nei casinò tradizionali si possono vincere enormi somme di denaro, ma anche nei casinò online che sono disponibili 24 ore su 24 online.

Era l’anno 2023, quando un giocatore finlandese decise di passare qualche ora di svago giocando alle slot machine prensenti all’interno di un casinò online.

Dopo diverse ora di gioco il giocatore decise di fare qualche puntata da 25 centesimi al colpo alla slot machine Mega Fortune e al quinto colpo riuscì a realizzare il più grande Jackpot mai realizzato online, vincendo la bellezza di 17.8 milioni di euro.

Il primo casinò è nato in Italia

Tutti gli amanti dei giochi d’azzardo, una volta nella loro vita si saranno chiesti “dove è nato il primo casinò al mondo?”, ma ben pochi sanno che il primo casinò al mondo è nato proprio qui in Italia.

Molti magari pensaranno che il primo casinò sia nato in America o in Inghilterra, ma in realtà il casinò più longevo al mondo è il casinò di Venezia aperto nel 1683 e il termine casinò deriva propio dalla parola italiana “casa”.

In Italia ricordiamo i casinò fisici attualmente operativi sono 4, Venezia, San Remo, Campione d’Italia (riaperto da pochi mesi dopo la chiusura per dissesto finanziario) e Saint Vincent.