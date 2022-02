High Stakes Poker, al via la nuova stagione. Subito action per Dwan, Brunson, Negreanu, Ivey e Antonius

Partita, su PokerGO, la nuova stagione del format High Stakes Poker. Subito in azione i mostri sacri del cash game live: Tom Dwan, Doyle Brunson, Daniel Negreanu, Phil Ivey e Patrik Antonius. Ecco la mano più “hot”…

High Stakes Poker: partenza col botto per la Season 9

Aveva ragione Mori Eskandani, quando proclamava che la nuova stagione di High Stakes Poker sarebbe stata la più seguita di sempre. Il primo episodio ha infatti confermato il “sentiment” del Vice President di PokerGO, facendo registrare numeri da urlo.

E così sono stati davvero in tanti a seguire le prime mani giocate da campioni del calibro di Tom ‘Durrrr’ Dwan, Doyle ‘Texas Dolly’ Brunson, Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu, Phil Ivey e Patrik Antonius. Ma non solo, visto che nella prima puntata si sono mossi anche il nuovo arrivato agli High Stakes Poker, uno streamer del casinò, Kim Hultman, il campione del Main Event delle World Series of Poker 2021 Koray Aldemir e James Bord.

High Stakes Poker: ecco la mano più calda…

L’azione al tavolo è partita subito a mille anche in virtù degli stack, 100.000 dollari a testa, e del buy in fissato a $200/$400 con modalità, ovviamente, no limit hold’em.

A farne le spese, stranamente, Tom Dwan che ha perso in uno dei primi scontri il più grande piatto dell’episodio: su un rilancio di ‘Texas Dolly’ da early position, di 1.200 dollari, con A-10, ed il call di Bord con Q-Q, il fenomeno del poker cash game online decide di spingere fino a 5.500 dollari con A-K. Fold della leggenda vivente e Bord opta per una four-bet da 25.000 dollari. A questo punto ‘durrrr’ manda la vasca, per 97.000 dollari, e Bord chiama accordandosi per un “run it twice”. Un primo board con 2-3-8-9-Q ed un secondo con 10-10-Q-8-6 mandano rotto Dwan che deve ricorrere al rebuy.

Poca action per Ivey, bene Negreanu e Brunson

E’ rimasto buono per quasi tutto l’episodio Phil Ivey. Il poker G.O.A.T. ha praticamente foldato ogni mano e alla fine ha vinto un discreto piatto, contro Hultman, che gli ha permesso di risalire la china. Abbastanza attivi invece Danielino e Brunson, entrambi autori di una sessione in positivo.

L’appuntamente è adesso per il prossimo lunedì sempre su PokerGO. In arrivo anche Jean-Robert Bellande.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.