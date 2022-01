High Stakes Duel III: Phil Hellmuth suona l’ottava, battuto Tom Dwan

High Stakes Duel III. Il round 3 ha confermato la verve di Phil Hellmuth in questo particolare format. Il ‘Poker Brat’ ha infatti suonato la sua ottava sinfonia battendo l’amico/rivale Tom ‘durrrr’ Dwan.

High Stakes Duel III: Phil Hellmuth vince il Round 3

Si è giocato un altro round della PokerGO’s High Stakes Duel e per l’ottava volta, in nove partite, l’ha spuntata un super Phil Hellmuth. Il “monello” del poker ha sconfitto mercoledì sera Tom Dwan, in una rivincita davvero entusiasmante e altamente competitiva che metteva in palio un montepremi complessivo da ben 400.000 dollari.

Hellmuth che aveva perso con ‘durrrr’ l’ottavo duello nello scorso mese di agosto, dopo aver centrato ben 7 vittorie, si è così rifatto e ha potuto mostrare nuovamente tutto il suo “orgoglio”: “Mi piace usare il termine ‘natural-born hold’em player’. Penso che ci siano circa 10 natural-born hold’em player nel mondo, io di sicuro sono uno di quelli!”

Battaglia senza esclusione di colpi all’ARIA Casino di Las Vegas

Il terzo round dell’High Stakes Duel III è stata una vera e proprio battaglia con Dwan che ha tenuto colpo su colpo per tutta la fase iniziale dell’heads up.

La situazione è cambiata a favore di Hellmuth quando ha vinto questa particolare mano: con circa 12.000 nel pot, e con un board al turn con 7-4-10 e 2 (due cuori e due quadri), il ‘Poker Brat’ ha check-raisato fino a 19.200 su una puntata di Dwan. Dopo il river, un 9 nero, i due hanno optato per un check ed Hellmuth si è preso il piatto da circa 50.000 chips con K-10 di cuori.

Una volta preso vantaggio il buon Hellmuth ha fatto tanta action fino ad arrivare alla mano finale in cui, con A-K, ha rilanciato all in su una bet di Dwan con 8-8. Il board, con 5-2-K-6-6, ha chiuso la contesa dopo tre ore di gioco.

High Stakes Duel III: Dwan reclama la rivincita

Una volta perso l’heads up, Tom Dwan ha deciso di chiedere subito la rivincita informando l’avversario e l’organizzazione. Adesso l’ex star del poker cash game online dovrà sborsare ben 400.000 dollari per avere diritto al Round numero 4.

Vi ricordiamo che il regolamento prevede che la sfida si possa chiudere solo nel momento in cui uno dei due contendenti vinca tre partite di seguito o che il perdente decida di non reclamare la rivincita.

Questa volta chi la spunterà?

