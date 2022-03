Mercato Poker Online: raccolta in calo a Febbraio, scende la spesa nel cash e nei tornei

Mercato poker online, ecco i dati del mese di Febbraio. Cala purtroppo la spesa sia nel cash (-16,4%) che nei tornei (-16,3%), con PokerStars che resta sempre leader nelle quote.

Mercato Poker Online Febbraio 2022: spesi 5,6 milioni di euro nel cash game

Non arrivano buone notizie dai dati della raccolta del poker online made in Italy. Si è fermata infatti a 5,6 milioni di euro la spesa nel cash game di Febbraio, facendo segnare un calo, del 16,4%, rispetto ai 6,7 milioni di euro spesi nello stesso mese dello scorso anno. Numeri che peggiorano se il confronto viene fatto con il mese di Gennaio 2022, quando si erano spesi più di 7,5 milioni di euro.

Nella classifica delle quote di mercato resta sempre salda in testa PokerStars che però, come si legge su AGIMEG, fa segnare una contrazione del 4,3% rispetto a dodici mesi prima. Hanno invece registrato la crescita più marcata Domusbet, Newgioco, Snaitech, Bwin, Sisal ed E-play24, con quest’ultima che continua a salire, stavolta fino al podio.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli operatori con le rispettive quote di mercato:

POKERSTARS 42,51%

LOTTOMATICA 7,41%

E-PLAY24 7,40%

SISAL 7,05%

SNAITECH 6,92%

888poker 4,88%

PLANETWIN365 4,76%

NEW GIOCO 4,37%

EUROBET 2,79%

BWIN 1,71 %

MICROGAME 1,42%

BBET 1,13%

NOVOMATIC 0,96%

BET365 0,90%

DOMUSBET 0,80%

BETALAND 0,70%

REPLATZ 0,49%

BETFLAG 0,48%

BETPOINT 0,48%

STANLEY 0,36%

BET ITALY 0,30%

SCOMMETTENDO 0,30%

FOURSEVEN 0,26%

VINCITU’ 0,25%

VITTORIA BET 0,15%

PINTER 0,14%

SCOMMESSE ITALIA 0,14%

BETPREMIUM 0,11%

SLOT PLUS 0,11%

SPORTBET 0,11%

MICROGAME 0,10%

*Elaborazioni Agimeg su dati ADM

Raccolta Poker MTT: a febbraio calo del 16,3% rispetto al 2021

E fa registrare un dato negativo anche la raccolta di febbraio del poker online in modalità torneo. In tutto si sono spesi 8,2 i milioni di euro per un calo del 16,3% rispetto ai 9,8 milioni di Febbraio 2021.

Sul podio della classifica troviamo, oltre alla solita poker room con la picca rossa, Sisal e Snaitech, con quest’ultima che ha registrato una crescita, rispetto a dodici mesi prima, di quasi 10 punti percentuale. Salgono anche Bwin, ScommesseItalia, Lottomatica, E-play24 e Bbet.

Le quote di mercato dei principali operatori:

POKERSTARS 48,04%

SISAL 9,04%

SNAITECH 8,98%

E-PLAY24 7,40%

LOTTOMATICA 6,60%

EUROBET 4,53%

888poker 2,51%

BBET 1,82%

NEW GIOCO 1,60%

BETFLAG 1,19%

BET365 1,10%

BETPOINT 1,03%

PLANETWIN365 0,83%

VINCITU’ 0,65%

BWIN 0,57%

BETALAND 0,48%

BET ITALY 0,44%

REPLATZ 0,41%

MICROGAME 0,39%

DOMUS 0,36%

STANLEY 0,32%

SPORTBET 0,29%

SCOMMETTENDO 0,26%

SCOMMESSEITALIA 0,19%

TERRYBET 0,12%

VITTORIA BET 0,11%

*Elaborazioni Agimeg su dati ADM

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.