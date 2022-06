Poker cash Italia: a maggio comanda Pokerstars, bene E-Play24

Mese di maggio 2022 in negativo per il poker cash online in Italia, con una spesa di poco superiore ai 5 milioni di euro, in calo del 22.7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il podio degli operatori

Al primo posto come quota di mercato inerente il poker cash game in Italia troviamo Pokerstars, con il 41.91% del mercato, al secondo posto E-Play24, con il 12.50% e al terzo posto Lottomatica, con il 7.90%.

Sisal al quarto posto, al sesto Planetwin365

In quarta posizione si classifica Sisal, con una quota di mercato pari al 6.30%, al quinto posto Snai, con il 6.25%, al sesto Planetwin365,, con una quota pari al 4.50% e al settimo 888 con il 4.49%.

Completano la Top 10, NewGioco, Eurobet e Bgame

Completano la Top 10 degli principali operatori italiani, per quel che concerne la quota di mercato inerente il poker cash game NewGioco all’ottavo posto, con una quota pari al 3.03%, al nono Eurobet, con il 2.55% mentre chiude la classifica al decimo posto Bgame con 1.53%.