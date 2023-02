Galfond v Cates. Torna la Galfond Challenge con una sfida davvero d’eccellenza tra Phil Galfond e Dan “Jungleman” Cates che si scontreranno sulla base di 7.500 mani cash game. Vediamo i dettagli.

Galfond v Cates: la sfida

Iniziamo col dire che non si gioca Texas Hold’em ma si gioca cash game $100/$200 PLO, quindi Omaha, la popolare variante a quattro carte. E’ stato lo stesso Galfond a confermarlo: “È giunto il momento di vedere se il falco può sopravvivere allo stato brado. La mia Galfond Challenge contro Jungleman avrà finalmente inizio! Giocheremo dal giovedì al sabato dalle 8:00 PT (circa) la mattina a mezzogiorno. Nel nostro fuso orario, ciò comporterà sessioni tra le 16:00 e le 20:00, con il duello che prevede la disputa di 7.500 mani di 100/200 PLO”.

Queste invece le parole di Jugleman: “Ho deciso di affrontare Phil perché sembra un bravo ragazzo, è sempre gentile e tutto il resto, non fa mai niente di sbagliato, non si arrabbia mai. Ma posso vedere oltre le tue stronzate, ok? Vedo il sig. Falcons per la persona che è veramente. Ha bisogno di qualcuno che lo abbatta, gli porti via le vittorie e lo seppellisca nella sabbia. Deve affrontare uno pazzo come me”.

La storia della Galfond Challenge

La Galfond Challenge inizia nel gennaio 2020 contro Venividi, e da allora si sono susseguiti altri grandi nomi che sono usciti con le ossa rotte dalle sfide con Galfond. Si tratta di Bill Perkins, ActionFreak, Chance Kornuth e Brandon Adams.

In verità Galfond ha già battuto anche Cates, in quella che però è stata solo una Mini Challenge da 754 nel maggio del 2020. Un sample size troppo basso per capire chi sia il migliore. Lo scopriremo in questa sfida sulle 7.500 mani che seguiremo insieme con aggiornamenti qui sul sito.