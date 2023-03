High Stakes Poker 10 puntata 7. Continua la decima stagione del più famoso format di poker cash game, e nella settima puntata c’è stato un piattone da 300K con uno scontro tra Antonio Esfandiari e Jennifer Tilly (più Robert Sanchez) a tenere banco.

High Stakes Poker 10 puntata 7: pot da 305K per Esfandiari

High Stake Poker, rilanciato da Poker GO per la sua decima stagione, arriva alla puntata numero 7 in cui scoppiano i fuochi d’artificio. La puntata inizia col tavolo occupato da: Antonio Esfandiari, Jennifer Tilly, Bill Perkins, Bobby Baldwin, Roger Sippl e Robert Sanchez.

La mano più interessante è stata un 3-way pot che ha visto impegnati Antonio Esfandiari, Jennifer Tilly (i due sono amici e si conoscono molto bene) e anche Robert Sanchez.

L’azione del pot da $305K

Tilly dal bottone apre a $3.000 con 2-2 e trova il call di Sanchez da Small Blind con K-9 a fiori. Contro rilancio di Esfandiari da BB a $11.000 con J-J che trova il call sia da Tilly che da Sanchez. Al Flop J-9-2 con due fiori. In pratica sia Tilly che Esfandiari centrano il set mentre Sanchez ha la med pair e un progetto a colore.

Continuation bet di Esfandiari per $14.000 e semplice call da entrambi gli avversari. Al Turn 10 di quadri e ancora una puntata di Esfandiari, questa volta a $43.000. Tilly però non si limita al call sulla quarta strada e decide di muovere all-in per i suoi rimanenti $115.000. Sanchez ci pensa parecchio ma alla fine fa fold mentre il “Mago” chiama al volo. Nessuno split (come spesso accade), entrambi sono convinti del proprio punto e propongono di girare un solo River. A quel punto Show-down, River 10 di cuori e piatto da $305.800, uno dei più alti di questa stagione, nelle tasche di Esfandiari.

High Stakes Poker 10 puntata 7: altri pot interessanti

Ancora Antonio Esfandiari in azione con un raid a $1.000 con A-3. Bill Perkins si limita al call da SB con K-7 a picche. Al Flop scendono 4-3-3 con una sola picca. Perkins prende in mano la situazione e punta $1.000 ma si becca in faccia il rilancio di Esfandiari a $6.000, forte del suo trips di 3. Perkins non gli crede e chiama e al Turn trova un 7 di cuori che non fa altro che complicare la situazione. Infatti sul check di Perkins arriva la puntata da $10.000 di Esfandiari, chiamata da Perkins che farà la stessa mossa al River (9 di fiori) pagando altri $20.000 al Mago che porta a casa un altro bel pot.

Nelle ultime mani della puntata un ennesimo scontro tra Bobby Baldwin e Jennifer Tilly. Proprio Tilly apre a $3.000 con 9-7 a cuori prima di ricevere la 3-bet di Perkins a $13.000 con 7-4 a picche da SB. Dopo di lui chiama Esfandiari (che aveva messo lo straddle) e anche Baldwin che originariamente aveva solo limpato con la sua coppia di 10-10. Al Flop 2-8-6 con Baldwin che, dopo i primi 2 check degli avversari, spara $40.000 in mezzo al piatto chiamato solo da Tilly che ha in mano un progetto di scala bilaterale. Al Turn scende un 8 di fiori che spinge ai resti Baldwin per $116.000. Questa volta Tilly deve mollare il colpo e lasciare il pot a Baldwin.