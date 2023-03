High Stakes Poker 10 puntata 9. Nel nuovo episodio del noto show sul poker cash game ad alti livelli, il tavolo ha nuovi protagonisti, tra loro anche un Daniel Negreanu che esordisce spizzando subito AA e vincendo anche il piatto più grande della puntata.

High Stakes Poker 10 puntata 9: nuovi protagonisti al tavolo

Continua la stagione 10 di High Stakes Poker e nella 9° puntata nuovi protagonisti al tavolo, ad iniziare da Daniel Negreanu assieme ad Eric Persson, Stanley Choi, Jean-Robert Bellande, Jennifer Tilly, Stanley Tang, ed Andrew Robl.

Kid Poker non fa in tempo a sedersi che spizza subito A-A e 3betta $6.000 su Tang che aveva aperto il gioco rilanciando a $1.300 con J-10 a fiori. Tang chiama e siamo in heads up con un flop che recita: J-8-Q. Nessun fiori, ma Yang lega la coppia di Jack che lo fa chiamare ad un altra puntata da 6K di Negreanu in continuation bet. Al Turn un 10 di picche per la doppia coppia di Tang che rimane imboscato e dopo un doppio check si va al River, un 9 di picche (ci sono 4 picche sul board adesso). Negreanu ha un asso di picche e tranquillo del suo colore punta altri 6K ma questa volta Tang fa fold.

Il piatto più ricco della puntata va a Negreanu

Non sarà il pot da oltre 600K vinto da Esfandiari su Jennifer Tilly di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, ma parliamo comunque di un bel pot da $150,900 e anche questa volta c’è la Tilly in mezzo, che apre con un rilancio da $1.500 in early position con K-Q a picche e trova il call di Negreanu con 2-2 e di Tang che dal bottone gioca con A-8. Al Flop 9-A-2 ma l’azione rimane freezata da un triplo check.

Al Turn scende un 8 di cuori che da la doppia coppia a Tang, un ottima notizia per Negreanu che ha settato al flop con i 2. Tilly ha solo l’8, ma è lei a fare azione mettendo nel piatto $3.000, prontamente rilanciati da Negreanu a $12.000 e chiamati da Tang (fold di Tilly). Al River un 5 di fiori non cambia la situazione, con Negreanu che fa check ed induce alla puntata da $59,000 Tang, praticamente quello che rimane dietro al canadese che chiama portando a casa il pot da 150K.

High Stakes Poker 10 puntata 9: ancora Tang in azione

Tang non si ferma nemmeno nel finale di puntata dove è protagonista in un altro big pot, dopo lo straddle a $1.600 con K-K. Negreanu si appoggia soltanto con K-Q a picche da small blind e questa volta entra in gioco anche Robl che rilancia a $9.000 con A-K. Tang di tutta risposta 3-betta a $22.00 lasciandosi dietro circa 105K. Negreanu folda agilmente mentre Robl decide di andare all-in trovando il call veloce di Tang in un pot da $255,200 che decidono di giocare con un run-it-twice.

Sul primo board abbiamo 8-J-10-4-7 che permette di prendere la prima metà del piatto a Tang che con i Kappa si pregusta anche il secondo colpo, e invece sul secondo board il dealer gira subito in asso (A-3-6-9-9) e Robl riesce a limitare i danni dividendo il piattone con uno sfortunato Tang.