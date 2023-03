High Stakes Poker 10 puntata 8. Nuovo appuntamento con lo show più popolare di poker cash game. La settimana scorsa vi abbiamo riportato la cronoca della puntata, con piattone da $305 di Antonio Esfandiari (foto by PokerGO). Il mago si conferma anche la puntata dopo, vincendo ancora una volta il pot più ricco.

High Stakes Poker 10 puntata 8: ancora uno show del Mago Esfandiari

Ottava puntata della 10° stagione del mitico show sul cash game e i grandi campioni che lo popolano, High Stakes Poker. Dopo il pot da $305.000 vinto contro la sua amica Jennifer Tilly, questa volta Antonio Esfandiari esagera e porta a casa ancora una volta il piatto più ricco della puntata, ben $606.000 sfilati ad un altro suo buon amico, Bill Perkins. Insomma, amici amici, poi ti rubano la bici, ma al tavolo da gioco ovviamente non si guarda in faccia a nessuno.

Anche in questa puntata i protagonisti al tavolo sono gli stessi, e oltre ai 3 più noti e già citati, ci sono anche Bobby Baldwin, Robert Sanchez, e Roger Sippl.

Esfandiari vs Perkins, la mano sul pot da $606K

Ecco la mano da 606K in questione, che si apre con un limp di Tilly (Q-J off) dal bottone per $2.000 su doppio straddle. Da BB la parola arriva a Perkins che con 10-8 a picche decide di rilanciare e viene chiamato dai due giocatori che avevano messo lo straddle, Sippl (10-9 off) ed appunto Esfandiari (A-4 a picche), ma chiama anche la Tilly.

Al Flop si scalda subito l’azione con 2-7-J e due picche che aprono i progetti a colore di Perkins ed Esfandiari, con quest’ultimo che punta $16.000 e riceve il call di Tilly. La parola passa a Perkins che rilancia a $50.000 con il suo progetto a colore, ma anche a scala. Sippl fola, Esfandiari 3-betta a $160.000 con la Tilly che questa volta molla il colpo, e rimane solo Perkins che 4-betta per $280.000, ricevendo l’immediato call di Esfandiari.

I due si accordano per un doppio turn e doppio River. Nel primo caso escono un K di fiori e un 7 di quadri che non completano il colore, ma bastano comunque ad Esfandiari per vincere. Il Mago incassa anche il secondo colpo con 2 di quadri e A di fiori, per un pot complessivo di $606.400.