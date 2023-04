High Stakes Poker stagione 10 puntata 11. Torniamo a parlare dello show di poker cash game più famoso al mondo con un 11° puntata in cui si sono dati battaglia in particolare Daniel Negreanu e Jean Robert Bellande.

High Stakes Poker stagione 10 puntata 11: la situazione al via

Ad High Stakes Poker si gioca cash game con Small Blind $400, Big Blind $800 + straddle e volendo anche $800 dell’Under The Gun. Questa la situazione e gli stack al via:

Andrew Robl $645.100

Eric Persson $408.500

Jean-Robert Bellande $314.500

Jennifer Tilly $156.800

Stanley Choi $153.500

Daniel Negranu $113.400

Stanley Tang $74.000

Jennifer Tilly ricarica

Mandata alla cassa a ricaricare per $100.000 anche Jennifer Tilly. La mano si apre con Jean-Robert Bellande che con K-K da UTG+1 punta $3.000 trovando il call di Stanley Yang con Q-J ed Eric Persson con 7-5 a fiori. Chiama anche Stanley Chio con Q-5. A questo punto la parola arriva a Tilly che spizza A-K e decide di rilanciare a $32.000. Bellande va in isolamento 4bettando a $78.000 e spingendo tutti gli altri al food, tranne Tilly che chiama. I due si accordano per un doppio board ma in nessuno dei casi esce l’Asso che serve a Tilly per crakkare i Kappa di JRB che fa un bel pot, mentre Tilly procede verso la cassa per ricaricare $100.000.

High Stakes Poker stagione 10 puntata 11: Negreanu v Bellande

Su doppio straddle da $1.600 di , Bellande rilancia con 9-9, chiama Tilly e la parola arriva a Daniel Negreanu che spizza K-K da straddle e 3betta a $25.000. Chiama solo Bellande e al Flop abbiamo 3-8-J che spinge Negreanu a puntare ancora, sempre lo stesso importo di $25.000, ancora chiamato da JRB. Al Turn un Kappa che da il set a Negreanu che prova a fare soft play inducendo l’avversario all’errore con un check, ma anche Bellande checka dietro e si va al River che è un Q. Ancora check di Negreanu che non riesce a stimolare la puntata di JRB che fa check a sua volta. Si va allo show-down per un pot da $107.200 che vanno al canadese.