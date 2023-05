Piatto record da $3.1 milioni. Tom “durrrr” Dwan non smette di far parlare di se quando si siete ad un tavolo cash game high stakes, come successo di recente, con il giocatore che durante l’Hustler casino live ha incassato un piatto record di $3.100.000. Vediamo come è andata.

Piatto record da $3.1 milioni per Tom Dwan all’Hustler casino live

Durante l’Hustler casino live è andato in scena un pot spettacolare da quasi $3.1 milioni di dollari ($3.081.000 per la precisione), un record nella storia degli show televisivi, che ha visto protagonista uno dei giocatori di cash game high stakes più noti al mondo, Tom “durrrr” Dwan, in un tavolo che ovviamente vedeva in gioco grandissimi nomi come Doug Polk, Haralabous Voulgaris, Nik Airball ed ovviamente Wesley “Wes Side” Fei, per giocare questo tavolo da almeno $1 milione di dollari per sedersi.

Si gioca 500$/1.000$ con BB ante di 3.000$ e con Stand Up Game, ovvero l’ultimo giocatore che vincerà una mano dovrà pagare a ciascuno degli altri $6.000.

L’azione della mano tra Dwan e Wesley “Wes Side” Fei

Preflop c’è un apertura a $7.000 da hi-jack con la parola che arriva a Wesley che 3-betta a $30.000 con A♦ K♥ (dietro ha uno stack di oltre 3 milioni di dollari). Tom Dwan è UTG, ma avendo messo lo straddle è ultimo a parlare e con uno stack di 1.5 milioni decide di 4-bettare a $100.000 con Q♠ Q♣. L’original raiser se la da a gambe e la parola torna a Wesley che 5-betta $275.000. Dopo una lunga pensata durrrr decide di chiamare e si gira il flop con un piatto che è già sopra i 550K.

Al Flop 3♦ 8♠ 8♦ e check-call di Dwan sulla puntata da $125.000 di Wesley. Il piano supera così i $800.000. Al Turn 5♥, ancora check di Dwan e ancora una puntata di Wesley che cerca di portare a casa il piatto forzando la mano con A alto. Questa volta la puntata è di $350,000. Dwan ci pensa ancora abbastanza e decide di chiamare.

Al River 6♣. Wesley ha ancora oltre 2 milioni davanti, mentre a Tom Dwan restano $786.000 e fa ancora check- Wesley annuncia l’all-in, mettendo di fatti ai resti durrrr, cercando di farlo uscire dal piatto. Dwan torna in tank e, dopo circa 4 minuti di riflessione, decide per il call vincente per il pot più ricco della storia, arrivato tra un giocatore noto e anche aggressivo, Dwam, e un nome meno noto nel panorama internazionale, Wesley, ma comunque conosciuto come regular delle partite cash game dell’Hustler casino, e noto come giocatore abbastanza tight, ma in questa occasione la sua reputazione non gli è bastata ed è finito nei libri di storia del poker, suo malgrado.

