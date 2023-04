Quote Hockey NHL Stanley Cup 2023. Negli Stati Uniti inizia la post-season di Hockey su Ghiaccio NHL con i Boston Bruins grandi favoriti, ma vediamo tutte gli accoppiamenti al primo turno, le nostre previsioni, e la comparazione delle migliori quote antepost sulla Stanley Cup 2023.

Quote Hockey NHL Stanley Cup 2023: Boston Bruins favoriti

Dopo aver dominato in regular season, i Boston Bruins si presentano come grandi favoriti per la vittoria finale della Stanley Cup, all’inizio dei playoffs di Hockey NHL. Ecco gli accoppiamenti al primo turno per Eastern e Western Conference, con le relative quote per il passaggio del turno, e tra parentesi i nostri pronostici:

Eastern Conference

Bruins @1.36 vs. Panthers @3.20 (Bruins in 5 @4.30)

Hurricanes @1.52 vs. Islanders @2.58 (Hurricanes in 6 @5.40)

Maple Leafs @1.66 vs. Lightning @2.25 (Lightning in 7 @6.70)

Devils @1.80 vs. Rangers @2.05 (Rangers in 6 @5.70)

Western Conference

Golden Knights @1.55 vs. Jets @2.50 (Golden Knight in 5 @5.20)

Avalanche @1.42 vs. Kraken @2.90 (Avalanche in 6 @5.10)

Oilers @1.46 vs. Kings @2.76 (Oilers in 5 @4.70)

Stars @1.76 vs. Wild @2.08 (Wild in 7 @6.70)

Quote antepost Hockey su Ghiaccio NHL

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano, con le 3 favorite per la Stanley Cup, e a seguire tutte le quote delle altre squadre (riferimento il mercato americano per avere un riferimento in base a quelle italiane) e anche le lavagne sul Conn Smythe Trophy. Pure qui, come in NBA, è la franchigia di Boston la grande favorita.

2023 STANLEY CUP

Boston Bruins @4.70

Colorado Avalanche @8

Toronto Maple Leafs @10

Edmonton Oilers @11

New Jersey Devils @12

Carolina Hurricanes @13

New York Rangers @13

Vegas Golden Knights @13

Dallas Stars @16

Tampa Bay Lightning @18

Minnesota Wild @21

Florida Panthers @22

Los Angeles Kings @25

Winnipeg Jets @31

Seattle Kraken @41

New York Islanders @51

CONN SMYTHE TROPHY

David Pastrnak (Boston) @12

Connor McDavid (Edmonton) @13

Linus Ullmark (Boston) @17

Nathan MacKinnon (Colorado) @21

Mikko Rantanen (Colorado) @26

Cale Makar (Colorado) @26

Auston Matthews (Toronto) @26

Brad Marchand (Boston) @31

Patrice Bergeron (Boston) @31

Mitch Marner (Toronto) @31