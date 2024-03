Il Venezia in piena lotta per il secondo posto cerca i tre punti in questo lunedì di Pasquetta contro la Reggiana di Alessandro Nesta, ancora in corsa per un posto playoffs. Pronostico Venezia-Reggiana di Serie B e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Venezia sta lottando con Cremonese e Como per il secondo posto in classifica, che significa promozione diretta in Serie A.

Sarà una lotta affascinante fino all’ultima giornata, con la squadra lagunare che sta costruendo questo splendido percorso principalmente in casa, dove ha il miglior record di Serie B con 33 punti su 57 totali conquistati, al pari della capolista Parma.

La Reggiana è a metà classifica, attualmente più vicina alla zona play-in che play-out. I granata sono la squadra che in Serie B ha pareggiato più volte 16 incontri su 30 disputati, per una media di poco sopra al 50%.

Le probabili formazioni di Venezia-Reggiana

Venezia (3-5-2): Joronen, Altare, Idzes, Sverko, Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini.

Reggiana (4-3-3): Satalino, Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo, Portanova, Girma, Gondo.

Dove vederla in TV

Venezia-Reggiana, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN lunedì 1 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Venezia-Reggiana

Favorito il Venezia per la vittoria offerta a 1.60 Snai e 1.59 Betway. Il pareggio è offerto a 3.85 Snai e 3.75 Sisal, la vittoria della Reggina bancata a quota 6.00 Sisal e 5.75 Snai.

Pronostico Venezia-Reggiana di Serie B

E’ vero che la Reggiana è una squadra ostica per chiunque, ha perso solo 2 gare nelle ultime 10 disputate in trasferta, ma il Venezia se vuole evitare i playoffs ed accedere alla Serie A direttamente non può sbagliare queste partite. Quota al limite, ma la accendiamo.

Pronostico: Vittoria Venezia a quota 1.60 Snai e 1.59 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-0