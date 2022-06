WSOP 2022 – Si è appena concluso anche il Day1 del $500 Casino Employees, Evento #1 delle World Series of Poker di Las Vegas. Al termine dei 16 livelli previsti sono passati in 82, in testa c’è l’americano Shaun Colquhoun.

WSOP 2022: in 82 al Day2 dell’Evento #1, il chipleader è Shaun Colquhoun

Non solo Bounty High Roller, con il nostro Dario Sammartino 6° nel count, nel primo giorno delle World Series of Poker 2022 di Las Vegas. Si è giocato, infatti, anche il Day1 dello storico Casino Employees da 500 dollari di buy in (Evento #1).

In tutto sono state 832 le entries con 82 giocatori unici che sono riusciti a staccare il pass per il Day2. Il più bravo di tutti è stato lo statunitense Shaun Colquhoun che ha chiuso la giornata con uno stack, da 885.000 chips, che gli ha permesso di tenere a bada i più vicini inseguitori, il connazionale Arturo Jimenez, al momento secondo con 848.000, ed il belga Kenny Hallaert, terzo con 695.000.

Purtroppo non è passato l’italiano Raffaele Recchia, che si è ritrovato out a poche battute dalla fine del Day2.

Questi i Top Ten del chipcount:

1. Shaun Colquhoun – 885.000

2. Arturo Jimenez – 848.000

3. Kenny Hallaert – 695.000

4. Jonathan Liu Flagstaff – 660.000

5. Brandon West – 656.000

6. Kelli Phillips – 613.000

7. Kirby Brewer – 588.000

8. John Divecha – 567.000

9 Minkyun Kim – 533.000

10. Michael Murray – 533.000

Oggi partono il $2.500 Freezeout ed il $1.500 Dealers Choice

Intanto è già tutto pronto per lo start ufficiale degli Eventi #3 e #4, il Freezeout No Limit Hold’em da 2.500 dollari di buy in ed il Dealers Choice 6-Handed da 1.500 dollai di buy in.

Per tutti gli aggiornamenti, restate sintonizzati con la nostra home. Per conoscere invece il palinsesto complesto delle WSOP 2022 clicca qui!