WSOP 2022 – C’è anche Davide Suriano tra i 9 finalisti dell’Evento #16, il No Limit Holdem da 3.000 dollari di buy in. Il pugliese ha chiuso il Day3 all’ottavo posto con uno stack da 2.725.000 chips.

WSOP 2022: Suriano conquista il Final Table nell’Evento #16

Italia presente al Final Table da 9 player, appena composto, del No Limit Holdem da 3.000 dollari di buy in e da oltre 3,3 milioni di dollari in prize pool (1.240 entries).

Davide ‘Zizinho’ Suriano (Foto Copertina) si è infatti guadagnato il pass, da ottavo in chips, con uno stack da 2.725.000. Il già vincitore di un braccialetto delle World Series of Poker potrà quindi provare a bissare il successo del 2014 in un ultimo tavolo che vedrà però partire da favorito lo statunitense di San Diego David Miscikowski, al momento chipleader con 9.800.000.

Non ci sarà invece l’altro azzurro in corsa nel Day3, il buon Gianluca Speranza, che si è ritrovato purtroppo out in 32esima posizione con un premio di consolazione da 15.489 dollari.

Questo, nel dettaglio, il count dei 9 left:

1. David Miscikowski – 9.800.000

2. Stefan Lehner – 7.195.000

3. Nathan Russler – 7.000.000

4. Nicholas Dolen – 6.125.000

5. Kevin Stevens – 5.690.000

6. Joey Weissman – 4.980.000

7. Alex Foxen – 4.020.000

8. Davide Suriano – 2.725.000

9. Toby Boas – 2.075.000

Dominick Sarle vince il $2.500 Mixed Triple Draw

Intanto è stato assegnato il braccialetto dell’Evento #17, il Mixed Triple Draw Lowball (Limit) da 2.500 dollari di buy in e da 687.525 dollari di montepremi (309 entries).

Il mitico gioiello delle WSOP se lo è portato a casa, insieme ai 164.243 dollari del bottino, Dominick Sarle. L’americano di Halesite ha avuto la meglio sui rivali Jerry Wong, Daniel Strelitz, John Monnette, Matthew Schreiber, Alex Epstein e Philip Eisman.

Ecco l’ordine d’arrivo ed il pay out ufficiale del Final Table:

1. Dominick Sarle – $164.243

2. Jerry Wong – $101.514

3. Daniel Strelitz – $67.820

4. John Monnette – $46.294

5. Matthew Schreiber – $32.033

6. Alex Epstein – $23.052

7. Philip Eisman – $16.833

Per gli aggiornamenti su tutti gli Eventi restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.