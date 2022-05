ISOP 2022 – Manca davvero poco allo start dei Campionati Italiani di Poker. Si giocherà, a partire da Giovedi 19 Maggio, nella splendida location del Perla Resort & Entertainment di Nova Gorica.

ISOP 2022: ci siamo quasi, si parte il 19 Maggio

Questione di giorni e poi, al Perla Resort & Entertainment di Nova Gorica, sarà tempo di Campionati Italiani di Poker. Il “go” è fissato per Giovedi 19 Maggio alle ore 20, quando prenderà il via il Day1A del Campionato Italiano Deep da 250 euro di buy in.

In tutto saranno 4 i flight del Deep e saranno accompagnati, nei vari giorni, dagli eventi Omaha Poy Championship, Campionato italiano Omaha Pot Limit 9-Max e Campionato italiano 8-max Super KO. Il 22 maggio scatterà invece il Day2 che sarà seguito dal Campionato Italiano Mixed NLH/PLO 8-Max e dal 6-Max Championship.

Il Main Event si giocherà dal 27 Maggio

Ma saranno davvero tanti i tornei in programma, ben 21, con il più importante, il Campionato Italiano Main da 990 euro di buy in, che starterà Venerdì 27 Maggio alle ore 14.

Si disputeranno, tra gli altri, anche l’Italian Series of Poker (ISOP) Leaugue Event, il Campionato Italiano Ladies e l’Hercules, senza dimenticare, ovviamente, il Tournament of Champions da 300 euro di buy in di Domenica 29 Maggio.

Qui trovi tutti gli eventi: SCHEDULE ISOP 2022

ISOP 2022, il video di presentazione

Intanto il management ha appena pubblicato il video ufficiale di presentazione dei Campionati Italiani di Poker. Eccolo:

Per seguire tutti gli aggiornamenti sui tornei, vi basterà restare sintonizzati con la nostra home.