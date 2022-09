Triton Poker Series: Chappe-Gatien firma il $40K Short Deck, 5° Jason Koon

Triton Poker Series, Cipro – L’ha vinto Karl Chappe-Gatien l’Evento #11, lo Short Deck (Ante Only) da 40.000 dollari. Il transalpino ha battuto in heads up il malese Kiat Lee. Quinto posto per il fuoriclasse americano Jason Koon.

Triton Poker Series: Chappe-Gatien on fire, suo l’Evento #11

Dopo aver sfiorato l’impresa nel Coin Rivet Invitational da 200.000 dollari di buy in (Evento #6), dove ha chiuso terzo per 2,6 milioni di dollari di premio, uno scatenatissimo Karl Chappe-Gatien è riuscito a piazzare la zampata vincente nello Short Deck (Ante Only) da 40.000 dollari di buy in e da ben 1,8 milioni di dollari in prize pool (45 le entries).

Stavolta il business man francese, nuovo astro nascente del poker, non si è fermato davanti a niente e nessuno e si è cosi portato a casa i 565.000 dollari del bottino ed il trofeo del campione.

Battuto in heads up Kiat Lee, tra i migliori anche Jason Koon

L’ultimo a cadere sotto i colpi di Chappe-Gatien è stato il malese Kiat Lee, che si è comunque messo in tasca i 401.000 dollari del secondo posto. Poco prima era toccato all’altro player della Malesia Webster Lim, terzo classificato per 264.000 dollari.

Sono invece finiti fuori ad un passo dal podio il britannico Michael Zhang e la “star” americana Jason Koon.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

Event #11 – $40K Short Deck – Ante Only (PL PF)

Dates: September 15-16, 2022

Entries: 45 (inc. 21 re-entries)

Prize pool: $1,800,000

1 – Karl Chappe-Gatien, France – $565,000

2 – Kiat Lee, Malaysia – $401,000

3 – Webster Lim, Malaysia – $264,000

4 – Michael Zhang, UK – $200,000

5 – Jason Koon, USA – $155,000

6 – Elton Tsang, UK – $120,000

7 – Winfred Yu, Hong Kong – $95,000

