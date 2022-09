Triton Poker Series, Cipro – Super shot per Sam Grafton, che ha messo le mani nel $200.000 No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational. Intanto si sta già giocando il Day2 del Main Event, segui la diretta streaming, a carte scoperte, su PIW.

Triton Poker Series, il $200.000 NLH Coin Rivet Invitational è di Sam Grafton

Alla fine i 5,5 milioni messi in palio nel No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational, da 200.000 dollari di buy in (115 le entries per 23 milioni di dollari in prize pool), se li è portati a casa uno scatenatissimo Sam Grafton.

L’inglese, che già si era piazzato secondo nell’Evento #3 ($50.000 No Limit Hold’em 6-Handed), ha stavolta “timbrato”, battendo nel duello decisivo il buon Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger che si è comunque consolato con un secondo premio da quasi 4 milioni di dollari.

Sul podio è salito anche il francese Karl Chappe-Gatien, terzo per 2,6 milioni di dollari, mentre si è fermato proprio sul più bello il fuoriclasse tedesco Fedor Holz.

Da segnalare il decimo posto centrato dall’estroso campione lituano Antanas ‘Tony G’ Guoga ed il 12esimo conquistato da un’altra star dell’online, lo statunitense Daniel ‘Jungleman12’ Cates.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1 – Sam Grafton, UK – $5,500,000

2 – Linus Loeliger, Switzerland – $3,900,000

3 – Karl Chappe-Gatien, France – $2,600,000

4 – Fedor Holz, Germany – $2,100,000

5 – Ebony Kenney, USA – $1,700,000

6 – Aleksejs Ponakovs, Latvia – $1,350,000

7 – Elias Talvitie, Finland – $1,050,000

8 – Seth Davies, USA – $770,000

9 – Tom Vogelsang, Netherlands – $620,000

10 – Tony G, Lithuania – $485,000

11 – Vadzim Godzdanker, Belarus – $485,000

12 – Daniel Cates, USA – $440,000

13 – Theis Vad Hennebjerre, Denmark – $440,000

14 – Horace Wei, Hong Kong – $400,000

15 – Leon Tsoukernik, Czech Republic – $400,000

16 – Dave Nicholson, UK – $380,000

17 – Eric Worre, USA – $380,000

Main Event nella fase “hot”, segui la diretta streaming su PIW

E proprio in questi minuti si sta giocando il Day2 di un altro torneone delle Triton Poker Series di Cipro: il Main Event da 100.000 dollari di buy in.

Potete seguire tutta l’action, grazie alla diretta streaming, a carte scoperte, che trovate nel riquadro sotto. Per accedere alla visione vi basterà cliccare su play e… buon divertimento con il grande poker live!

Per le news e gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui invece per dare uno sguardo al palinsesto completo delle Triton Poker Series di Cipro.