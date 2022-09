Triton Poker Series 2022 – Brutta notizia, anzi bruttissima, da Cipro. E’ purtroppo scomparso, sembra per cause naturali, Ivan Leow. Gli eventi sono stati sospesi in segno di lutto.

Shock a Cipro: scomparso Ivan Leow. Stoppati gli ultimi eventi

“È con grande tristezza che annunciamo che il nostro caro amico, partner, sostenitore e membro fondatore, Ivan Leow, 41 anni, è morto questa mattina per cause naturali.”

Con questo post, pubblicato sull’account ufficiale Twitter delle Triton Series, gli organizzatori hanno purtroppo confermato la scoparsa di uno dei player più apprezzati della community del poker live. In segno di lutto è stato anche comunicata la decisione di “interrompere l’evento di Cipro per piangere insieme la scomparsa del nostro amico”

Una scelta ovviamente condivisa da tutti.

Ivan Leow

Regular importante del circuito Triton Poker Series, ma non solo visto che era stato anche uno dei fondatori, Leow aveva già vinto due eventi tutti in Corea del Sud nel 2018 (Jeju e Sochi).

Un doppio colpo che gli aveva permesso di acquisire fama e rispetto ai tavoli, poi cresciuti esponenzialmente anche grazie ad altri trionfi come quelli centrati nel €100.000 No Limit Hold’em High Roller delle World Series of Poker Europe di Rozvadov e nel partypoker MILLIONS di Sochi.

Risultati di un certo rilievo che lo avevano lanciato nell’elite del poker con più di 13 milioni di dollari in vincite lorde.

Aveva inoltre collezionato un “in the money” anche in torneo disputato proprio in questi giorni a Cipro, prima della sua improvvisa scomparsa.

