Poker Master 2022, il primo evento va ad Ausmus. Battuto in heads up Schulman, terzo Seidel

Poker Master, Las Vegas – L’ha vinto Jeremy Ausmus il No Limit Hold’em da 10.000 dollari. Intanto è stato già composto il Final Table dell’Evento #2.

Poker Master 2022: Ausmus batte Schulman e vince l’Evento #1, podio per Seidel

E’ partita come meglio non poteva, per il buon Jeremy Ausmus (Foto Copertina), la nuova edizione del Poker Master di Las Vegas (Studi televisivi PokerGo – Aria Casinò).

Il pro statunitense, che risiede proprio nella città delle luci, ha infatti sbaragliato la concorrenza e si è così aggiudicato la vittoria nel primo evento, il No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in e da 850.000 dollari in prize pool (85 le entries totali).

Ausmus ha sconfitto nel duello decisivo il connazionale Nick Schulman, runner up per 144.500 dollari, ed ha messo le mani negli oltre 200.000 dollari del bottino. Sul podio è salito anche l’altro fuoriclasse americano Erik Seidel, terzo per 102.000 dollari.

Questo il pay out del torneo:

1. Jeremy Ausmus – $204.000

2. Nick Schulman – $144.500

3. Erik Seidel – $102.000

4. Anthony Hu – $85.000

5. Jacky Wang – $68.000

6. Cole Ferraro – $51.000

7. Cary Katz – $42.500

8. Sergio Aido – $34.000

9. Michael Jozoff – $34.000

10. Matthew Wantman – $25.500

11. Masashi Oya – $25.500

12. Kristina Holst – $17.000

13. Benjamin Yu – $17.000

Evento #2, composto il Final Table: c’è Foxen, comanda Brinkenhoff

Ed è quasi in dirittura d’arrivo anche il secondo evento del Poker Master 2022, l’altro No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (76 entries per 760.000 dollari di montepremi totale).

Al termine di un avvincente Day1, infatti, sono rimasti soltanto in 6 a giocarsi il titolo di campione. Ecco i nomi ed il chipcount ufficiale:

1. Michael Brinkenhoff – 2.475.000

2. Ethan Yau – 2.150.000

3. Stephen Song – 1.670.000

4. Alex Foxen – 1.620.000

5. Masashi Oya – 1.165.000

6. Dylan DeStefano – 420.000

Niente “ultimo tavolo” per la star dei live Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu (Foto Sotto), purtroppo eliminato in nona posizione con un premio di consolazione da 22.800 dollari.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Master 2022 di Las Vegas.