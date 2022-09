Poker Master, Las Vegas – Shot per Ethan ‘Rampage’ Yau, che ha sconfitto in heads up il buon William Foxen e si è preso l’altro No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in.

Poker Master 2022: Ethan Yau vince l’Evento #2

Alla fine l’ha vinto uno scatenatissimo Ethan Yau (Foto Copertina) il secondo No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (76 entries per 760.000 dollari di montepremi totale) della nuova edizione del Poker Master di Las Vegas (Studi televisivi PokerGo – Aria Casinò).

Lo statunitense, conosciuto come ‘Rampage’, l’ha spuntata sul comunque ottimo William Foxen (Foto Sotto), runner up per 144.400 dollari, e si è così portato a casa titolo, trofeo e quasi 200.000 dollari di bottino.

Sul podio è salito pure Stephen Song, terzo per 98.800 dollari, mentre si è “stoppato” proprio sul più bello il chipleader del Day1 Michael Brinkenhoff, uscito quarto con un premio di consolazione da 76.000 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1. Ethan Yau – $197.600

2. William Foxen – $144.400

3. Stephen Song – $98.800

4. Michael Brinkenhoff – $76.000

5. Dylan DeStefano – $60.800

6. Masashi Oya – $45.600

7. Jeremy Ausmus – $38.000

8. Jacky Wang – $30.400

9. Daniel Negreanu – $22.800

10. Corey Wade – $22.800

11. Stephen Chidwick – $22.800

Adesso occhio al Final Day dell’Evento #3, il Pot Limit Omaha sempre da 10.000 dollari di buy in, che starterà nelle prossime ore.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Master 2022 di Las Vegas.