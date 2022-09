Poker Master 2022, Keijzer shippa l’Omaha! Seidel ci riprova, è 2° nell’Evento #4

Poker Master, Las Vegas – E’ andato a Ronald Keijzer il $10.000 Pot Limit Omaha. Intanto è stato già composto il Final Table dell’Evento #4, l’altro $10.000 No Limit Hold’em: c’è Erik Seidel, comanda Adam Hendrix.

Poker Master 2022: Keijzer batte Lamb e vince l’Evento #3

Ma partiamo dal torneo già concluso, il Pot Limit Omaha da 10.000 dollari di buy in e da 810.000 dollari in prize pool (81 entries).

Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria, e gli oltre 200.000 dollari del bottino, è stato l’olandese Ronald Keijzer (Foto Copertina) che ha superato allo sprint il campione americano Ben Lamb, runner up per 145.800 dollari, ed il canadese Alexander Livingston, terzo per 97.200 dollari.

Si è invece fermato proprio sul più bello il professionista serbo Damjan Radanov, quarto classificato per 81.000 dollari.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #3:

1. Ronald Keijzer – $202.500

2. Ben Lamb – $145.800

3. Alexander Livingston – $97.200

4. Damjan Radanov – $81.000

5. Allan Le – $64.800

6. Dan Shak – $48.600

7. Jared Bleznick – $40.500

8. Samantha Perryman – $32.400

9. Sam Soverel – $32.400

10. Nathan Zimnik – $24.300

11. Adam Hendrix – $24.300

12. Nick Schulman – $16.200

Adam Hendrix chipleader nell’Evento #4. Tra i 6 left c’è Erik Seidel

Ed intanto si è già giocato il Day1 di un altro evento, il 4° (No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in e da 740.000 dollari di montepremi totale), del Poker Master 2022 che si sta interamente disputando negli studi televisivi di PokerGo, all’interno dell’Aria Casinò di Las Vegas.

Dei 74 iscritti soltanto in 6 sono approdati all’ultimo giorno del torneo. Il più bravo di tutti è stato Adam Hendrix, che ha accumulato oltre 2 milioni di chips.

Alle sue spalle si è fatto strada il sempre grande Erik Seidel, secondo con 1.895.000. Seguono, nell’ordine, la bella e brava Xuan Liu con 1.685.000, Nate Silver con 1.440.000, Ed Sebesta con 1.210.000 e Victoria Livschitz, sesta e ultima con 905.000.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Master 2022 di Las Vegas.